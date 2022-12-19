Железнодорожный вокзал Минска готовится отметить важное событие

Отправиться в атмосферное "новогоднее турне" на Минском железнодорожном вокзале! В канун зимних праздников пассажиров встречает тематическое оформление. Над входной группой, например, снежная зарисовка в стиле вытинанки. Далее по маршруту - украшенные елки, фонарики и сияющее "звездное небо". Центральной же локацией стала антуражная фотозона. Пространство объемное: есть и почта Деда Мороза с самим адресатом, здесь же календарь с ежедневным обратным отсчетом до Нового года. Такой дизайн пользуется спросом не только у малышей: улыбчивые кадры и селфи делают также взрослые пассажиры.