Железные дороги проложены к 14 городам Беларуси и России: что ждет пассажиров "Поезда Памяти"

Сегодня, 21 июня 2023 года, по всей Беларуси к мемориалам павших в бою, но не павших духом несли цветы. Минутой молчания вспоминали подвиги наших героев. Есть, конечно, среди очевидцев и участников Великой Отечественной войны и те, кто до сих пор в строю. Сегодня они получили самые теплые слова благодарности за наш мир.

Великая Отечественная война, только по официальным данным, унесла жизни более 27 млн человек. В Беларуси погиб каждый третий.

Об атмосфере мирного дня и "Поезде Памяти", который сегодня начинает свой путь по территориям Беларуси и России, расскажет репортаж корреспондентов Агентства теленовостей.

Это был летний субботний вечер. Город полон людей, все гуляют, играют в шахматы, читают книги, поют - это такой привычный, но в том числе и особенный день у школьников. У них был выпускной. В этот день мечтали, признавались в любви и строили свои планы на будущее, впереди ведь целая жизнь…

И ничего не предвещало беды, но что было дальше, знает каждый.

В Бресте сейчас проходит марш от улицы Зубачева до Советской. Участники шествия в костюмах и на военной технике, которую некоторые реставрировали собственными руками.





У руин 9-й пограничной заставы сегодня традиционный боевой расчет. Здесь лица Алексея Наганова, Ивана Зубачева, Ефима Фомина, Петра Гаврилова и других навсегда замерли на черно-белых фотографиях. Первыми они приняли на себя удар противника. В их честь возложили живые цветы.

Жуткие страницы этой истории не перевернуть. Как и не перевернуть правду о тех, кто погиб, кого сожгли заживо, но об этом уже завтра.

А сегодня школьники из четырех стран станут не только свидетелями реконструкции "Поезда Памяти". Впереди у путешественников больше двух недель пути. Железные дороги проложены к 14 городам Беларуси и России. Первой остановкой стал Брест.





Еще днем в 13 часов железнодорожный вокзал Бреста услышал стук колес роскошного двухэтажного красавца. Под звуки оркестра белорусские ребята встречали школьников из России, Армении и Кыргызстана. В 2022 году были только ребята из Союзного государства.

Это настоящий дом на колесах. В вагонах есть душ, кормить будут в мобильной столовой. Участников объединили в отряды, так ребята из разных стран смогут не только познавать историю, но и знакомиться друг с другом.

Брестская крепость, Хатынь, Мамаев курган - маршрут выбран так, чтобы ребята окунулись в историю Великой Отечественной войны и побывали в местах, которые стали символом героизма и стойкости советских воинов, а День Независимости Беларуси ребята встретят в Минске. "Поезд Памяти" стал не только настоящим брендом Союзного государства, но и символом единства народов.

Конкурс был порядка 200 человек на место, в прошлом году - 80. Наверно, даже ни один университет не может похвастаться таким спросом на участие в проекте. А это значит, что с нами сейчас лучшие из лучших. Константин Косачев, зампредседателя Совета Федерации Федерального собрания России

Возложения венков и цветов к памятникам погибшим воинам, митинги, встречи с ветеранами и представителями органов власти, культурно-развлекательные мероприятия ждут пассажиров поезда. С нашей стороны проект курирует Совет Республики. С председателем сегодня ребята тоже встретились. Звучало предложение расширить категорию пассажиров поезда, в будущем брать кого-то помладше, а кого-то и постарше. Предложение обещали обдумать.

Сохранить историческую правду и передать ее будущему поколению - такая идея легла в основу диалога.

Сегодня ребята уже более подготовленные, более раскрепощенные. Для нас очень важно, что это не только ребята из Беларуси и России, но и из Кыргызстана, Армении, которые так благодарили за этот замечательный проект, хотя он только начинается. Наша идея взрослых реализована при поддержке наших ребят. Если это им легло на душу, значит мы делаем все это не напрасно. Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси

Белорусская сторона отличилась и своим гостеприимством - каждому участнику проекта вручили кобринское мороженое.