Железодефицитная анемия. Признаки дефицита железа

Железодефицитная анемия - достаточно частая проблема. По данным ВОЗ, анемией во всем мире страдают около 2 миллиардов человек: и взрослые, и дети. Недостаточное потребление железа с продуктами питания может привести к дефициту железа. Запасы железа в организме человека составляют 2,5 - 5 граммов.

Суточная норма железа:

Новорожденные - 0,3 мг в сутки

От 6 месяцев до года - 11 мг в сутки

Детям от 1 года до 3 лет нужно 7 мг железа в сутки

от 4 до 8 лет - 10 мг

от 9 до 13 - 8 мг

Во время полового созревания ежедневная норма железа для мальчиков и девочек начинает различаться. Женскому организму требуется больше железа - это обусловлено ежемесячными кровопотерями во время менструаций. Поэтому юношам 14-18 лет нужно 11 мг железа в сутки, а девушкам - 13-15 мг. Взрослому мужчине достаточно 8-12 мг этого элемента в сутки, женщинам же нужно 15-25 мг. Во время беременности следует потреблять не менее 25-35 мг железа в сутки.

Читайте также



Виды железа:

гемовое

негемовое

Гемовое - содержится в остатках гемоглобина, и поэтому им богаты продукты животного происхождения. Негемовое - в растительной пище. Гемовое железо усваивается на 30 %, а вот негемовое, железо из яблок, гранатов и других растительных продуктов, всасывается в кишечнике только на 1 %.

Лидеры по содержанию железа среди животной пищи:

печень свиная - 20,2

печень куриная - 17,5

печень говяжья - 6,9

сердце говяжье - 4,8

сердце свиное - 4,1

мясо говядины - 3,6

мясо баранины - 3,3

мидии - 6,7

желток куриный - 6,7

Читайте также