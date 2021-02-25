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Железодефицитная анемия. Признаки дефицита железа
Железодефицитная анемия - достаточно частая проблема. По данным ВОЗ, анемией во всем мире страдают около 2 миллиардов человек: и взрослые, и дети. Недостаточное потребление железа с продуктами питания может привести к дефициту железа. Запасы железа в организме человека составляют 2,5 - 5 граммов.
Суточная норма железа:
- Новорожденные - 0,3 мг в сутки
- От 6 месяцев до года - 11 мг в сутки
- Детям от 1 года до 3 лет нужно 7 мг железа в сутки
- от 4 до 8 лет - 10 мг
- от 9 до 13 - 8 мг
Во время полового созревания ежедневная норма железа для мальчиков и девочек начинает различаться. Женскому организму требуется больше железа - это обусловлено ежемесячными кровопотерями во время менструаций. Поэтому юношам 14-18 лет нужно 11 мг железа в сутки, а девушкам - 13-15 мг. Взрослому мужчине достаточно 8-12 мг этого элемента в сутки, женщинам же нужно 15-25 мг. Во время беременности следует потреблять не менее 25-35 мг железа в сутки.
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Виды железа:
- гемовое
- негемовое
Гемовое - содержится в остатках гемоглобина, и поэтому им богаты продукты животного происхождения. Негемовое - в растительной пище. Гемовое железо усваивается на 30 %, а вот негемовое, железо из яблок, гранатов и других растительных продуктов, всасывается в кишечнике только на 1 %.
Лидеры по содержанию железа среди животной пищи:
- печень свиная - 20,2
- печень куриная - 17,5
- печень говяжья - 6,9
- сердце говяжье - 4,8
- сердце свиное - 4,1
- мясо говядины - 3,6
- мясо баранины - 3,3
- мидии - 6,7
- желток куриный - 6,7
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Для улучшения усвоения железа необходимо употреблять железосодержащие продукты совместно с продуктами, богатыми аскорбиновой кислотой (черная смородина, красный болгарский перец, шиповник, зеленый лук, грейпфрут) и медью (продукты-источники: вишня, инжир, гречка, овсянка, шпинат, салат). Нужно учитывать, что если вы запиваете железосодержащие блюда чаем или молоком, то усвоение железа снижается более чем в 2 раза. Лучше всего запивать такие блюда фруктовыми и овощными соками, в которых много меди, аскорбинки и органических кислот, улучшающих усвоение железа.
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