Как Варшава борется с несогласными, мы помним еще на примере Чечко. Когда сбежавший польский солдат рассказал всю правду, которая происходила на польско-белорусской границе, его решили просто уничтожить в СМИ. У Дуды и Моравецкого настолько плохо получается подчищать за собой следы преступлений, что в ход идут методы, взятые у украинской пропаганды. В поле телеграм-канала "Желтые сливы", которых так боятся западные элиты, попала интересная фантазия польских спецслужб. Текст, повторяющий точь-в-точь бредни бывшего омбудсмена Денисовой.

Напомним, уполномоченная по правам человека в Украине, чтобы привлечь внимание Запада, настолько погрязла в выдуманных историях про изнасилования мужчин, женщин и даже детей, что в итоге с позором была стерта из политики. Но информационный бред, в котором пытались обвинить российские войска, теперь пытаются повернуть против Беларуси.

Тему изнасилований кураторы по привычке решили отдать бывшим тутбаевцам - им она близка еще после событий августа 20-го, так что решили раскрутить этот маховик еще раз, слово в слово повторяя бредни украинской сумасшедшей. Радикалы с клавиатурой откопали в Польше такую же правозащитницу, как Денисова, только с фамилией Хшановская, которая слово в слово зачитала бредни украинской сумасшедшей. На этот раз насильниками объявили белорусских пограничников.

И не важно, что днем и ночью там дежурили работники здравоохранения, наши журналисты, работали десятки иностранных агентств, Красный Крест. А Хшановская и ее коллеги - польские спецслужбы - не подпускали СМИ на расстояние выстрела.

Эти факты недожурналисты почему-то опускают, как и то, что Варшава атаковала беженцев и белорусов гранатами, слезоточивым газом и водой с пестицидами. Это насилие в материале почему-то не упоминается. Как не удаляются и каналы, постящие подобную желтуху.

А тех, кто ловит на откровенной ереси, как раз и подпадают под запрет Google и Apple. Корпорациями заблокированы каналы "Желтые сливы" и "Ваши сливы". Все усилия редакции получить объяснения в этой связи остаются тщетными.





Закрытие популярного телеграм-канала - это факт политической цензуры со стороны крупных сетевых медиахолдингов, компаний, платформ - таких, как Google и Telegram. Это продолжение политики циничного перевирания всех мыслимых законодательных рамок и принципов свободы слова и всех обязательств, кстати, которые давали нам эти сетевые платформы. Андрей Кривошеев, председатель Белорусского союза журналистов

"Желтые сливы" закрыты, потому что вот эта кучка беглых экстремистов из Беларуси и их евросоюзовские и американские покровители боятся той информации, боятся той правды, которая публикуется в дерзкой, жесткой и принципиальной манере на телеграм-канале "Желтые сливы". И поэтому это от злобы, это от раздражения, это от невозможности информационно и достойно ответить на те факты, которые публиковали "Желтые сливы.

Поэтому говорить о свободе слова больше невозможно, нет ни одного документа принципа свободы слова, гласности и свободы редакционной политики, свободы журналиста на высказывания собственного мнения, который бы сегодня грубо не был попран, нарушен и отодвинут в сторону нашими евросоюзовскими и американскими, как мы раньше говорили, партнерами, а сейчас все более очевидно, что они являются противниками".

Правда, здесь глобальная цензура дала сбой: псевдоблокировка касается лишь приложения Telegram на смартфоне. Скачав программу с сайта или установив Telegram на персональный компьютер, можно продолжать наслаждаться емкими и красноречивыми постами "Желтых слив".