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Жене стрелка, убившего сотрудника КГБ, суд назначил принудительное лечение
Жене стрелка, смертельно ранившего сотрудника Комитета государственной безопасности Дмитрия Федосюка, назначили принудительное лечение, сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу Мингорсуда.
Определением судебной коллегии по уголовным делам Минского городского суда от 16 июня женщина освобождена от уголовной ответственности за совершенные ею в состоянии невменяемости общественно опасные деяния, предусмотренные ч.6 ст.16, п.п.5,10 ч.2 ст.139, ч.1 ст.13, п.п.1,5,10 ч.2 ст.139 УК.
Ей назначена принудительная мера безопасности и лечения в виде принудительного лечения в психиатрическом стационаре с обычным наблюдением. Кроме того, суд взыскал материальную компенсацию морального вреда в размере Br100 тыс. в пользу потерпевшей, которые будут зачислены в пользу Детского дома №5 г.Минска.
Рассмотрение уголовного дела в отношении женщины, которая проходила как лицо, совершившее общественно опасное деяние, началось в Мингорсуде 31 мая. Уголовное дело рассматривалось в закрытом судебном заседании.
Как сообщалось, 28 сентября 2021 года при проведении в Минске специальных мероприятий по отработке адресов, где могли находиться лица, причастные к террористической деятельности, в одной из квартир жилого дома на ул. Якубовского особо опасный преступник из ружья открыл огонь на поражение по сотрудникам правоохранительных органов. В результате был смертельно ранен сотрудник Комитета госбезопасности.
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