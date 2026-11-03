Женщина в международной безопасности: гуманитарный взгляд и профессиональные качества

На полях IV Минской международной конференции по евразийской безопасности выездная студия "Первого информационного" встретилась с Еленой Георгиевной Пономаревой, доктором политических наук, профессором МГИМО. Гостья отметила, что на площадке форума представлено много женщин из самых разных сфер деятельности.

Разговор коснулся роли женщины в международной безопасности. "Женщины, как и мужчины, бывают разные, это нужно признать. И будем надеяться, что именно славянские женщины отличаются в этом смысле", - сказала эксперт. Она поблагодарила руководство Беларуси за внимание к теме, подчеркнув, что женщина прежде всего мать, защитница и заступница, и ее участие в больших политических процессах важно, особенно на гуманитарном направлении.

Особое внимание Пономарева уделила недавней гуманитарной миссии в Алешках. "Это огромное достижение, когда гуманитарные силы, в том числе благодаря женщинам, включились в спасение людей", - отметила она. Беларусь выступила транзитной зоной для эвакуации. При этом эксперт предостерегла от идеализации: "Идеализировать не стоит. Но нужно работать по всем направлениям. И, конечно, хотелось бы, чтобы эта гуманитарная акция послужила началом больших перемен". Она добавила, что иллюзий пока нет, учитывая действия киевского режима, но надеется, что это начало пути к установлению гуманитарного мира.

Говоря о роли женщины в мировой политике, Пономарева выступила против механистического подхода. "Я категорически против именно механистического подхода. Потому что, мне кажется, важно определять местоположение того или иного персонажа в политике, общественной жизни, исходя из его профессиональных качеств", - подчеркнула она. Женский взгляд, по ее мнению, полезен, поскольку "одна голова хорошо, а две лучше".

В завершение эксперт прокомментировала протесты в Европе. Она предпочитает говорить не о "цветных революциях", а о технологиях политических трансформаций. "Ни в одной стране этот продукт не сработает, и такая масса людей не выйдет на улицы, если нет внутренних проблем", - заявила Пономарева, указав на серьезные социально-экономические, политические, военные и миграционные проблемы в европейских странах.

Напомним, прямую трансляцию Минской международной конференции по евразийской безопасности сегодня будут вести телеканалы "Первый информационный" и "Беларусь 24".