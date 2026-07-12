Женщины в налоговой: как в Беларуси за три десятилетия изменилась работа с плательщиками

12 июля в Беларуси отмечают профессиональный праздник работники налоговых органов. Экономическая стабильность, развитие финансовой системы страны, отслеживание пополнения госбюджета - лишь малая часть задач сотрудников отрасли. Кстати, 80 % из них - это девушки и женщины.

В налоговую систему Ольга Тарасевич пришла 18-летним неопытным специалистом. В таком возрасте двери открыты везде и всегда. Иди куда хочешь, работай, кем пожелаешь. Но магия чисел предопределила судьбу Ольги Александровны. Ее трудовой путь - это история безупречной преданности одному делу.

Ольга Тарасевич, замначальника инспекции Министерства по налогам и сборам Беларуси по Минску: "В этом году уже практически больше 30 лет, как я работаю. Это мое первое и единственное место работы. Вот как-то так прикипела и как родное уже. Здесь я развивалась, здесь я достигла определенных результатов. И надеюсь, что еще принесу много пользы".

В 2026 году налоговой службе исполняется 36 лет. То есть первый день рождения пришелся на непростые 90-е. Тогда все силы были брошены на то, чтобы хотя бы привить плательщикам налоговую культуру. Поводом задуматься о важности проведения массового ликбеза были цифры. Недоимка по добровольным поступлениям достигала 20 %, а сегодня в редких случаях доходит до 4 %. Время показало: задел тех лет оказался не напрасным. Но в XXI веке приходится отвечать на совсем иные запросы.

Ольга Тарасевич: "Налоговая система находится в такой цифровой трансформации, что мы ушли от бумажных деклараций. Очень маленький процент предоставления документов на бумаге. Клиентоориентированность. На сегодняшний момент у нас созданы центры обслуживания плательщиков. Экстерриториальный принцип. То есть налоговая система настолько стремительно развивалась, что мы даже, может, в какой-то степени опережали другие органы в связи с тем, что мы напрямую контактируем, напрямую общаемся с плательщиками, стараемся сделать все от нас зависящее для того, чтобы им было удобно, комфортно и они с удовольствием, если можно так сказать, исполняли свои налоговые обязательства".

Один из форматов диалога - телефонные звонки. В единственном в республике контакт-центре работают 13 сотрудников, ежедневно на каждого приходится от 80 до 100 человек. Навыки здесь нужны особые: быстрота и очень хорошая память. Дать ответ, разъяснить нюансы - это буквально 2-3 минуты.

Анна Черетун, ведущий референт управления Министерства по налогам и сборам Беларуси по Минску: "Я работаю в этой сфере более двух лет. Консультирую плательщиков по налоговому законодательству. Это довольно-таки сложная работа. Нужно иметь подход к людям и понять их вопросы. Налоги в любом случае всегда сопровождают нашу жизнь. Продажа имущества, то есть пополнение бюджета, получение дохода какого-либо - то есть это все взаимосвязано".

Какую бы должность не занимал сотрудник отрасли, а в ней трудятся более 5 700 специалистов, все сводится к самой главной задаче - обеспечить полное и своевременное перечисление налогов в бюджет.