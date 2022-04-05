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"Женщин года - 2021" назвали в Минской области
Благодарность за профессиональную работу, душевную теплоту и вклад в развитие региона. "Женщин года - 2021" назвали в Минской области. Торжественная церемония награждения прошла буквально час назад в Дзержинском доме культуры. Педагоги и врачи, аграрии, многодетные мамы и ветераны - праздник объединил около 350 человек. Лучших назвали сразу в восьми номинациях: "Успешный руководитель" и "Материнская слава", "Хозяйка деревни", "Духовность и культура".
Победители (по одной в каждой номинации) представят Минскую область на республиканском этапе. Кстати, конкурс "Женщина года" проводят уже в 14-й раз.
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