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Женщин года Минской области награждают в Молодечно

На сцене Дворца культуры 28 женщин, которые посвятили себя не только семье, но и стали профессионалами в сферах медицины, науки, образования и сельского хозяйства. За лидерские качества и активную жизненную позицию, а также духовное обогащение малой родины женщин наградили дипломами. Своеобразный подарок подготовил и симфонический оркестр музыкального колледжа имени Агинского.



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Церемонию награждения выдающихся женщин региона накануне 8 Марта проводят традиционно одиннадцатый год подряд. Поддержать своих близких пришли семьи, друзья и коллеги.

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