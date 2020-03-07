"Женщин года" назвали в Гомельской области

В канун 8 Марта назвали имена победительниц областного конкурса "Женщина года". Номинаций - семь. "Хозяйка села", "Успешный руководитель", "Активная жизненная позиция", «Материнская слава", "Женская доблесть" и другие. В конкурсе приняли участие ветераны войны и труда, успешные руководители отдельных предприятий и даже целых районов. Награды получили и многодетные мамы - как женщины с самой трудной и одновременно самой приятной профессией. Общим подарком для всех стал праздничный концерт.



