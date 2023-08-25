Женщина умерла после укусов ос в Толочинском районе

В Толочинском районе женщина скончалась от анафилактического шока в результате укусов ос. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя управления ГКСЭ по Витебской области Татьяну Серебрякову.

Инцидент произошел в июле на приусадебном участке семейной пары в Толочинском районе. Дачницу внезапно атаковали осы, когда она собирала урожай. Насекомые успели ужалить 71-летнюю женщину в разные части тела, пока та не забежала в дом.

Пенсионерка успела рассказать мужу, что почувствовала себя плохо после укусов, затем она потеряла сознание и скончалась до приезда скорой медицинской помощи. Супруг пытался привести женщину в чувства, однако его действия не имели успеха. Как позже рассказал мужчина, у жены ранее уже проявлялась аллергия на укусы насекомых.

По факту гибели женщины было назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Выяснилось, что пенсионерка скончалась от анафилактической реакции на яд осы.

В ГКСЭ напоминают о рисках при укусах пчел, ос и шершней: в некоторых случаях все может завершиться гибелью человека. В частности, если после нападения насекомого у жертвы появляется аллергическая реакция (припухлость, зуд в местах укусов, а также ухудшается самочувствие, возникают проблемы с дыханием, наблюдается отек на лице). О том, что у человека может быть аллергия, необходимо сообщить родным, чтобы они смогли своевременно оказать первую помощь. Таким людям советуют иметь при себе рекомендованные врачом препараты, которые позволят улучшить состояние.