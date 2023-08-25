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Женщина умерла после укусов ос в Толочинском районе
В Толочинском районе женщина скончалась от анафилактического шока в результате укусов ос. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя управления ГКСЭ по Витебской области Татьяну Серебрякову.
Инцидент произошел в июле на приусадебном участке семейной пары в Толочинском районе. Дачницу внезапно атаковали осы, когда она собирала урожай. Насекомые успели ужалить 71-летнюю женщину в разные части тела, пока та не забежала в дом.
Пенсионерка успела рассказать мужу, что почувствовала себя плохо после укусов, затем она потеряла сознание и скончалась до приезда скорой медицинской помощи. Супруг пытался привести женщину в чувства, однако его действия не имели успеха. Как позже рассказал мужчина, у жены ранее уже проявлялась аллергия на укусы насекомых.
По факту гибели женщины было назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Выяснилось, что пенсионерка скончалась от анафилактической реакции на яд осы.
В ГКСЭ напоминают о рисках при укусах пчел, ос и шершней: в некоторых случаях все может завершиться гибелью человека. В частности, если после нападения насекомого у жертвы появляется аллергическая реакция (припухлость, зуд в местах укусов, а также ухудшается самочувствие, возникают проблемы с дыханием, наблюдается отек на лице). О том, что у человека может быть аллергия, необходимо сообщить родным, чтобы они смогли своевременно оказать первую помощь. Таким людям советуют иметь при себе рекомендованные врачом препараты, которые позволят улучшить состояние.
Как отмечают судебные эксперты, причиной смерти человека при высокой степени аллергизации организма может стать даже один укус насекомого, особенно если он пришелся на голову или шею.
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