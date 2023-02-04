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Женщине зажало руку в машине для сушки тканей на предприятии в Могилеве

Женщине зажало руку в машине для сушки тканей на предприятии в Могилеве

Женщине зажало руку в машине для сушки тканей на предприятии в Могилеве, сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Инцидент в отделочном цехе ОАО "Моготекс" произошел вечером 3 февраля. Сообщение о необходимости оказания помощи поступило спасателям около 22:18. Рука женщины оказалась зажатой в сушильно-ширильной стабилизационной машине, предназначенной для сушки тканей.

Работники МЧС деблокировали руку женщины. Пострадавшая 1991 г. р. с травмами различной степени тяжести госпитализирована.

Специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего.

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