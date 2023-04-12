Женщины Белтелерадиокомпании решили создать первичную организацию Белорусского союза женщин
Женщины главного медиахолдинга страны решили объединиться и создать первичную организацию Белорусского союза женщин. Это решение принято 12 апреля на учредительном собрании. В нем участвовали около сотни сотрудниц. Сразу выбрали и председателя. Ее возглавит политический обозреватель Алеся Высоцкая.
Белорусский союз женщин - самая массовая женская организация страны. В ее составе более 160 тысяч участниц.
Женщины выступают за права и интересы семьи и детей, обеспечение достойного положения женщины в обществе, повышение ее роли в общественно-политической, социально-экономической и культурной жизни страны.