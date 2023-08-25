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Женщины-парламентарии дали старт "Эстафете добра" в помощь жителям Донбасса

Женщины-парламентарии совместно с благотворительным Фондом Алексея Талаядали старт "Эстафете добра". С ее помощью белорусы узнают о реальной ситуации в пострадавших от военных действий регионах Донбасса и объединятся в сборе гуманитарной помощи для детей и взрослых. В добром деле уже приняли участие сотни волонтеров и трудовые коллективы предприятий. Подключились и общественные организации. Белорусский союз женщин недавно отправил нуждающимся несколько тонн гуманитарного груза! Сегодня депутаты и очевидцы происходящего на территории Донбасса встретились с жителями Фрунзенского района столицы. На очереди Московский. "Эстафета добра" будет курсировать и по регионам.

Белорусов не надо мотивировать! Мы знаем, что такое война, голод и холод. И мы активно будем действовать в таком направлении. То самое гражданское общество, в отсутствии которого нас когда-то упрекали западные коллеги, оно существует, оно развивается и оно таким мощным и добрым посылом идет по всей Беларуси.
Алексей Талай, общественный деятель, руководитель благотворительного фонда

Продолжает свою работу и проект Алексея Талая по реабилитации в Беларуси детей из Донбасса. Почти сформированы осенние группы. В этот раз дети-инвалиды из пострадавших регионов пройдут оздоровление в реабилитационном центре Острошицкого городка.

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