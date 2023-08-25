Женщины-парламентарии дали старт "Эстафете добра" в помощь жителям Донбасса

Белорусов не надо мотивировать! Мы знаем, что такое война, голод и холод. И мы активно будем действовать в таком направлении. То самое гражданское общество, в отсутствии которого нас когда-то упрекали западные коллеги, оно существует, оно развивается и оно таким мощным и добрым посылом идет по всей Беларуси.

Алексей Талай, общественный деятель, руководитель благотворительного фонда