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Женщины страны – за Беларусь!
А в столице на неделе самая большая площадка страны "Минск-Арена" собрала по меньшей мере 13 тысяч белорусок, объединенных общей идеей - любовью к Родине и ее ценностям, стремлением сохранить процветающее, мирное и стабильное государство. Зашкал эмоций и потрясающая атмосфера, царящая на Форуме женщин в Минске, стала информационным поводом для десятков публикаций в различных СМИ. Прекрасные дамы выступили единым фронтом за желание жить в своей стране - мирной, спокойной и стабильной, растить детей и с уверенностью смотреть в будущее. Давайте еще раз окунёмся в эту атмосферу.
На сцене у многих женщин были на глазах слезы. А зал множество раз срывался аплодисментами. Кстати, президента, появление которого на форуме стало для всех сюрпризом, после встречи женщины не отпускали еще долго.
Женщины Беларуси - за Батьку!
Помада на щеке Александра Лукашенко - это не фейк. Все подробности грандиозного события - как это было? Каким глубоким смыслом наполнены искренние слова, произнесенные женщинами за сохранение единой страны. Полную версию женского форума смотрите
сегодня в 12:30 в эфире "Беларусь 1"
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