Женщины страны – за Беларусь!

А в столице на неделе самая большая площадка страны "Минск-Арена" собрала по меньшей мере 13 тысяч белорусок, объединенных общей идеей - любовью к Родине и ее ценностям, стремлением сохранить процветающее, мирное и стабильное государство. Зашкал эмоций и потрясающая атмосфера, царящая на Форуме женщин в Минске, стала информационным поводом для десятков публикаций в различных СМИ. Прекрасные дамы выступили единым фронтом за желание жить в своей стране - мирной, спокойной и стабильной, растить детей и с уверенностью смотреть в будущее. Давайте еще раз окунёмся в эту атмосферу.



На сцене у многих женщин были на глазах слезы. А зал множество раз срывался аплодисментами. Кстати, президента, появление которого на форуме стало для всех сюрпризом, после встречи женщины не отпускали еще долго.



