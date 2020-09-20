ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Женщины страны – за Беларусь!

А в столице на неделе самая большая площадка страны "Минск-Арена" собрала по меньшей мере 13 тысяч белорусок, объединенных общей идеей - любовью к Родине и ее ценностям, стремлением сохранить процветающее, мирное и стабильное государство. Зашкал эмоций и потрясающая атмосфера, царящая на Форуме женщин в Минске, стала информационным поводом для десятков публикаций в различных СМИ. Прекрасные дамы выступили единым фронтом за желание жить в своей стране - мирной, спокойной и стабильной, растить детей и с уверенностью смотреть в будущее. Давайте еще раз окунёмся в эту атмосферу.

На сцене у многих женщин были на глазах слезы. А зал множество раз срывался аплодисментами. Кстати, президента, появление которого на форуме стало для всех сюрпризом, после встречи женщины не отпускали еще долго.

Женщины Беларуси - за Батьку!

Помада на щеке Александра Лукашенко - это не фейк. Все подробности грандиозного события - как это было? Каким глубоким смыслом наполнены искренние слова, произнесенные женщинами за сохранение единой страны. Полную версию женского форума смотрите

сегодня в 12:30 в эфире "Беларусь 1"

.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все