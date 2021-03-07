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Женщины войны: посвящение героиням Великой Отечественной
Партизанки и фронтовички, труженицы тыла. Жены, сестры, мамы. В Музее истории Великой Отечественной вспоминают судьбы женщин на войне. К международному празднику 8 Марта - традиционные мероприятия в честь героинь самой крупной войны 20-го века. В рамках проекта-посвящения - встречи с женщинами-ветеранами, тематический интерактив для детей и молодежи, выставка под названием "Судьба женщины". Сто пятьдесят предметов - бытовые вещи, одежда и аксессуары, снаряжение и награды, единицы оружия. За каждым экспонатом - полная трагизма и одновременно героизма история наших землячек.
На выставке - галерея портретов женщин войны. Живописные полотна и фотоснимки как известных героинь Великой Отечественной (Анны Масловской, Веры Хоружей), так и безымянных.
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