Женщины войны. Три истории о слабых, но таких сильных

Памятью о войне готовы делиться и ее очевидцы. Сейчас мы расскажем три истории. О том, как хрупкие, только ступившие за порог школы девчонки берут в руки оружие, каждая свое: карабин, телефон или скальпель - и становятся на защиту Родины. Гродно, Полоцк и Минск. После войны, повзрослевшими, девушки приедут в Беларусь и будут восстанавливать разрушенную страну.



Сегодня две из них - Валентина Чудаева и Валентина Баранова - все еще в строю. Их задору и бодрости духа можно поучиться всем нам. Занимаются спортом, играют на музыкальных инструментах, читают стихи.



Зинаида Туснолобова-Марченко не дожила до своего 60-летия полгода. Умерла еще в 80-х, но как не вспомнить и этого героя. Ее фамилию писали на танках, с ее историей шли в бой.



Советский Союз был единственным государством в годы Второй мировой войны, где женщины сражались наравне с мужчинами. О слабых, но таких сильных - репортаж Анастасии Бенедисюк.





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Валентина Баранова мечтала стать певицей. Узнав о страшном, тут же отправилась в военкомат

Элегантная, с точеной фигурой, обязательно с укладкой и в платье - только за время этого интервью Валентина Баранова сменит их два. И подчеркнет: ее главное украшение -всегда поверх даже самого красивого наряда.

О возрасте у женщины спрашивать не принято. Заметим только: 21 июня 1941 года, за день до начала войны, Валентина Баранова с классом отмечала выпускной. Тогда взрослая жизнь ей виделась безоблачной и на сцене. Она мечтала стать певицей. Узнав о страшном, тут же отправилась в военкомат. Только с третьего раза хрупкую, ростом чуть выше 150 сантиметров, ее определили в 17-й полк связи.

Длинную косу девушка не сбережет, будет жалеть об этом долгие годы. Следующая за модой, после войны она сделает завивку. И чтобы быть всегда в форме, займется спортом. 5 лет назад купила тренажер. Вот так часами напролет она крутит педали. А еще недавно моржевала в Немане, водила "жигули"и одна из первых среди сверстниц города освоила компьютер.Расписан каждый день. А она находит все новые увлечения.

Валентину Чудаеву называют живой легендой

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Женщина, о которой писали книги, снимали фильмы и ставили спектакли. Она тоже мечтала стать артисткой. Актрисой. Блистать на театральных подмостках. Война и с ней случилась сразу после школы. В 17 ее брали связисткой. С характером и полная решимости, она написала Сталину: "Телефонные трубки не стреляют, хочу убивать врага".

Она прошла Калининский, Карельский, 2-й Белорусский фронты. В День Победы, 9 мая 1945, от счастья разрядила в небо орудие. Импульсивный поступок не оставит незамеченным командир. Ей предрекут службу в армии.



На минном поле в снегу ее нашли с собаками. В госпитале Ярославля за жизнь Валентины Чудаевой боролись полгода. Грозила полная ампутация обеих конечностей.

В декабре 1947 года Зинаида Туснолобова-Марченко награждена почетным званием Героя Советского Союза

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Здесь же еще одно важное приспособление - деревянная палочка, ухватившись за которую двумя пальцами, инвалиды войны могли, например, звонить.



А из этого радио в декабре 1947 года Зинаида Туснолобова-Марченко узнала, что награждена почетным званием Героя Советского Союза. Она же третья женщина с медалью Флоренс Найтингейл за милосердие и отвагу. Ветерана войны не стало в 1980. Сказались ранения.



После семи сложнейших операций Зинаида оказывается без рук и ног. Ее историю напечатают в газете "Вперед на врага". Так о ней узнали на всех фронтах! В бой танки и самолеты шли с надписью "За Зину Туснолобову". Несгибаемая, она и после войны оставалась открытой к общению, сама смотрела за домом и детьми.



Сотни раз на волоске от смерти была Валентина Баранова. Боевое крещение прошла, еще не доехав до фронта: на 41 день товарные вагоны, в которых везли солдат, попали под бомбежку. Она прошла войну от Украины до Берлина. День Победы встречала в Праге. О самой войне в праздник вспоминать не хочется. Сегодня с воодушевлением она говорит о боевом поручении быть запевалой.

Советский Союз был единственным государством, в которомв годы Второй мировойженщины принимали участие в боевых действиях

Точных цифр нет. Только по призыву комсомола воинами стали 550 000 патриоток. Своим боевым настроем они вдохновляют и сегодня. А в случае чего руки помнят. Двери и Валентины Барановой, и Валентины Чудаевой всегда открыты. То и дело к ним приходит молодежь, социальные службы. Они важные гости на всех праздниках, душа компании. Им спасибо не только в праздники.

