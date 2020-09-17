Женщины - за Беларусь. "Минск-Арена" собрала на форум красивых и сильных белорусок

Форум за мир и стабильность объединил тех, кто любит родную страну, уважает ее ценности и хочет жить в спокойной и мирной Беларуси, растить детей и с уверенностью смотреть в будущее. Тысячи представительниц прекрасного пола из разных уголков солидарны со всеми, кто сегодня делает все, чтобы сохранить единую Беларусь. И сегодня отсюда, из сердца Минска, на весь мир прозвучало гордо: "Женщины - за Беларусь". Белоруски - сильные и сплоченные. Ведь на их плечах не только дом и семья, но порой и сложные производства. Им покоряются спортивные пьедесталы, им под силу труд и на заводе, и в поле, и в научной лаборатории. И вот о чем говорили сегодня со сцены.