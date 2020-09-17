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Женщины - за Беларусь. "Минск-Арена" собрала на форум красивых и сильных белорусок

Красивых, инициативных и сильных женщин Беларуси собрала сегодня "Минск-Арена".

Женщины Беларуси - за мир и стабильность!

Форум за мир и стабильность объединил тех, кто любит родную страну, уважает ее ценности и хочет жить в спокойной и мирной Беларуси, растить детей и с уверенностью смотреть в будущее. Тысячи представительниц прекрасного пола из разных уголков солидарны со всеми, кто сегодня делает все, чтобы сохранить единую Беларусь. И сегодня отсюда, из сердца Минска, на весь мир прозвучало гордо: "Женщины - за Беларусь". Белоруски - сильные и сплоченные. Ведь на их плечах не только дом и семья, но порой и сложные производства. Им покоряются спортивные пьедесталы, им под силу труд и на заводе, и в поле, и в научной лаборатории. И вот о чем говорили сегодня со сцены.

Инициативные белоруски - огромная сила

Счастье в доме, любовь и улыбки - этого хотят все. А еще мира и стабильности ради детей. Спасибо звучало сегодня врачам и учителям, заводчанкам и тем, кто собирает хлеб в поле. Всем-всем умным и талантливым белорускам! Женщинам с активной гражданской позицией, которые полны решимости отстоять право жить в счастливой Беларуси.

Эмоции и атмосфера форума - в наших итоговых программах. А полную версию события смотрите сразу после

"Панорамы"

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