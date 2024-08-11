Женщины Зимбабве предложили белорусам вместе заниматься разработкой полезных ископаемых

Первые женщины, которые к нам приехали, были совсем немногочисленны - порядка 10, а сегодня их уже 200. И каждый из них видит перспективу развития своего бизнеса на территории Беларуси и развития общих интересов. Женщины, которые побывали в белорусском государстве, рассказывают о Беларуси. Они говорят о том, что у зимбабвийцев есть конкретные проекты, которые они готовы реализовать вместе с белорусской стороной.

Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин