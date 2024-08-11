3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Женщины Зимбабве предложили белорусам вместе заниматься разработкой полезных ископаемых
Нам необходимо развивать сотрудничество и создавать совместные проекты. Благодаря первой леди Зимбабве эта дружба крепнет, заявила Чипо Мандела (бизнес-леди в сфере гостиничного бизнеса Зимбабве).
Африка сегодня - это не только сафари и природа, полезные ископаемые, это новая философия. Так звучало с трибун Зимбабве во время тамошнего гастрофорума, устроенного первой леди Зимбабве. Страна открыта для бизнеса, что ярко показала и масштабная женская конференция.
Первые женщины, которые к нам приехали, были совсем немногочисленны - порядка 10, а сегодня их уже 200. И каждый из них видит перспективу развития своего бизнеса на территории Беларуси и развития общих интересов. Женщины, которые побывали в белорусском государстве, рассказывают о Беларуси. Они говорят о том, что у зимбабвийцев есть конкретные проекты, которые они готовы реализовать вместе с белорусской стороной.
На полях форума произошли встречи с инициативными, активными женщинами континента, выступающими за развитие и процветание Африки. Ведь континент нуждается в технологиях и верных партнерах. Белорусы привезли предложение. Женщины Зимбабве (а их организация сродни Белорусскому союзу женщин) намерены активно продвигать инициативы.
Мы можем вместе заниматься разработкой месторождений. Мы можем добывать драгоценные камни, полудрагоценные, хром, другие полезные ископаемые. Я считаю, что в перспективе это проект, который точно изменит жизнь многих.
"Мы хотели бы больше партнерских отношений с женщинами в различных секторах. Например, в сельскохозяйственном. У нас есть сельскохозяйственная программа, которая поддерживается нашей первой леди Оксилией Мнангагвой, которая называется "Агро для нее". Мы хотели бы, чтобы все эти женщины также имели рынок в Беларуси для своей продукции как свежей, так и переработанной", - сказала бизнес-леди в сфере сельского хозяйства Зимбабве Дэфин Мбанье.
Интерес к белорусскому и уважение к нации читается между строк во всех интервью, это и в жестах сродни политическим. К примеру, на торжественном приеме в честь гостей форума белорусской делегации аплодировали, а Оксилия Мнангагва лично подошла узнать, все ли получается из задуманного.
По приглашению первой леди Зимбабве страну посетила представительная белорусская делегация Белорусского союза женщин. Как изменилось за эти дни их восприятие Африки. С чем вернулись на Родину. Смогли ли о чем-то договориться белорусские женщины с зимбабвийскими. Смотрите в специальном репортаже АТН "Беларусь - Зимбабве: женская сила".
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Мастер-классы и школа молодого журналиста - как журфак БГУ помогает раскрывать юные таланты
2 ноября Минск разбудил рев моторов - белорусская столица превратилась в гоночный трек
"Первый информационный" сказал Александру Лукашенко "Надо!"
Какая мера может снять напряженность в мире, рассказал Александр Лукашенко
В мире
Все
О секретах семейного клана Ландсбергисов и нацистских корнях - в "Понятной политике" 4 ноября
Польша предложила Украине покупать оружие в кредит
Число жертв продолжает расти: в Испании из-за сильнейшего наводнения уже погибли 211 человек
США перебросят в Европу бомбардировщики для совместной тренировки НАТО
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов