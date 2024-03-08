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Женская душа - это удивительный мир любви. Александр Лукашенко поздравил женщин с 8 Марта
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил соотечественниц с Днем женщин.
"Женская душа - это удивительный мир любви, в котором природные красота и обаяние сочетаются с созидательной энергией материнских чувств, трепетной заботой и трудолюбием, - говорится в поздравлении. - Не жалея времени и сил, вы посвящаете себя близким и избранному делу, наполняете жизнь яркими эмоциями, светлыми надеждами, уютом и гармонией. Рядом с вами мы, мужчины, ощущаем уверенность в своих силах, ответственность за мирное будущее детей и судьбу родной Беларуси".
Глава государства адресовал женщинам слова глубокой признательности за преданность стране и вклад в укрепление единства и стабильности в обществе.
Александр Лукашенко пожелал всем соотечественницам крепкого здоровья, благополучия и успехов в делах: "Пусть приятная атмосфера праздника подарит прекрасное настроение и исполнение заветных желаний. Будьте счастливы".
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