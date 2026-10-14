Женский форум "Труд. Созидание. Будущее" объединил около 300 участниц

Женский форум Управления делами Президента "Труд. Созидание. Будущее" объединил 300 женщин со всей страны. Это разговор о том, как современная белоруска сочетает в себе разные роли.

"Труд. Созидание. Будущее"

Старт проекта был дан в мае 2026 года. Весной и летом проходили региональные встречи. За эти месяцы сотни женщин прошли через диалоговые площадки, мастер-классы и семинары. Они обсуждали здоровье, психологическое равновесие, воспитание детей и, конечно, профессиональную реализацию. 14 октября в День матери будут вручены государственные награды и награды Управления делами.

Здесь 300 участниц со всей республики. Это работницы ключевых ведомств и предприятий системы Управделами. Перед открытием торжественной части состоялся показ исторических белорусских костюмов и коллекций современной одежды с элементами народных художественных ремесел.

Здесь же развернулась и выставка женского творчества: картины, вышивка, рукоделие. Все это не просто хобби, это индикатор. Если женщина после работы на производстве или в ведомстве садится за творчество - значит, у нее есть внутренний ресурс.

"Пригласили лучших представительниц наших предприятий, чтобы вручить награды, поздравить с Днем матери. Для них это возможность отдохнуть, пообщаться, побывать на концерте. Мероприятие нацелено на то, чтобы дать ощущение праздника, которого иногда не хватает в череде рабочих будней", - отметил управляющий делами Президента Беларуси Юрий Назаров.

Главный вывод, который прозвучал на полях форума: белоруска не выбирает между карьерой и семьей. Она может быть как ученым, так и хранительницей очага. Как руководителем, так и любящей женой. С праздником, наши дорогие и необыкновенные мамы!