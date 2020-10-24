Женский шабаш - репетиция хэллоуина

От ягодок вернемся к цветочкам на маршах. Правда, букеты здесь становятся все более колючими и зловонными. На календаре суббота, а значит время выхода БЧБ-женщин. И, если небольшой части женского населения страны такие походы нравятся и, может, даже воодушевляют их на новую рабочую неделю - ведь именно здесь можно выплеснуть весь свой негатив, в том числе и на государственные СМИ, то большинству красно-белые демарши значительно поднадоели. Наша съемочная группа вернулась из города и сейчас готовит к эфиру сюжет о "гордых женщинах" на проспекте Независимости. А пока - несколько кадров женского шабаша.