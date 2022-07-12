Жеребьевка детского конкурса и увертюра к фестивалю - Витебск готов к "Славянскому базару"

Витебск встречает гостей и участников XXXI "Славянского базара". И хоть до официального открытия международного форума еще два дня, в областном центре уже чувствуется атмосфера большого праздника. В фестивальной афише около сотни мероприятий: шоу на сцене Летнего амфитеатра, выставки, творческие встречи в филармонии и концертном зале "Витебск", выступления уличных артистов. И, конечно, международные конкурсы.

Первыми на сцену выйдут участники детского музыкального состязания. Из фестивального Витебска репортаж Марины Романовской.

Витебск готов к международному форуму искусств

Одна из примет фестивального Витебска: если на улицах областного центра проходят репетиции и гуляют люди с аккредитациями, значит совсем скоро прозвучат позывные "Славянского базара". Каждый год это новая история, которую пишут молодые исполнители, именитые артисты, организаторы, гости и все, кто любит международный форум.

В фестивальной программе почти сотня мероприятий. Это концерты в Летнем амфитеатре, музыкальные встречи на сцене филармонии и в концертном зале "Витебск". Гостей приглашают на выставки, опен-эйры, шоу уличных артистов. Фестиваль готов удивлять яркими красками!

13 июля в Летнем амфитеатре состоится увертюра к фестивалю

На главной сцене международного форума в Летнем амфитеатре заключительные приготовления. Уже завтра зрители увидят увертюру к фестивалю. Это яркое шоу с многообразием цирковых жанров, в котором представлена история белорусского цирка: от первого профессионального ретроцирка до современного. Тридцать первый фестиваль искусств удивит сценографией. В этом году артисты станут еще ближе к зрителю.





Сцена выйдет у нас в зал, появится подиум. Очень сложный проект, но у нашей команды нет нерешаемых вопросов. Закулисная жизнь фестиваля Андрей Карпов, заместитель генерального директора Центра культуры "Витебск"

А это закулисье фестиваля. Гримерки готовы к россыпи звезд. В афише восемь шоу в Летнем амфитеатре.

Райдеры присылают, у всех разные, но никаких особых запросов нет. Целый год мы ждем "Славянского базара". В первую очередь это удовольствие. Ирина Даниленко, главный администратор Летнего амфитеатра

Весь год к приему гостей готовился и гостиничный бизнес. В одном из отелей обновили номера, а чтобы гости еще больше прочувствовали белорусское гостеприимство, основательно поработали над меню. Тем, кто хочет насладиться природой, добро пожаловать в загородный комплекс. В качестве бонуса живописный вид на озеро и прогулки по лесу.

Мы здесь готовы встречать на берегу озера своими красивыми новыми номерами. Здесь можно отдохнуть душой, сходить в спа-комплекс с банями. Ремонт туристическо-оздоровительного комплекса делается благодаря поддержке Федерации профсоюзов Беларуси. Марина Макаркова, генеральный директор УП "Витебсктурист"





"Безвиз" для граждан 73 стран

Билет на "Славянский базар" или официальное приглашение заменяет визу для граждан семидесяти трех стран. Легендарный форум обещает удивить даже самых искушенных гостей.

Народные умельцы готовятся удивить гостей "Славянского базара"

В Витебск уже съезжаются народные умельцы. Город мастеров - излюбленная локация участников и звездных гостей фестиваля. Мастер Александра Хайсова смешивает десятки оттенков в работах. Эту коллекцию создала специально для "Славянского базара". Комбинировала не только краски, но и техники.

Жеребьевка детского музыкального конкурса

"Славянский базар" ежегодно зажигает новые звезды. И сегодня стало известно, под какими номерами на сцену выйдут участники двадцатого детского конкурса. Беларусь представляет Елисей Касич. И его счастливые цифры 1 и 7.





Елисей Касич, представитель Беларуси на XX Международном детском музыкальном конкурсе "Витебск-2022":



Всю неделю Витебск будет жить фестивалем