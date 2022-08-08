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Жеребьевка команд конкурса "Танковый биатлон" состоится сегодня

Сегодня станут известны соперники и цвет танка, на котором выступит сборная Беларуси в индивидуальной гонке на конкурсе "Танковый биатлон". Жеребьевка команд состоится в подмосковном парке "Патриот". Традиционно белорусы выступают на своей технике. На минувшей неделе 4 танка прибыли из Беларуси на полигон Алабино. Сейчас они проходят техническую подготовку к конкурсу. Тщательно проверяются все элементы машины, готовность ходовой части, заменяют масло, подтягивают гусеницы. Сегодня также станут известны и даты заездов белорусских экипажей в индивидуальных гонках конкурса "Танковый биатлон".

На АрМИ я приехал с целью победить. Получить опыт. На другие страны посмотреть, изучить их действия. Показать свои действия. Показать достойный результат и вернуться обратно с победой.
Валентин Радюш, командир танка сборной Беларуси
Конечно, планирую показать максимальный результат. Мысли нет, что что-то не получится. Мы только идем вперед, ни шагу назад. Мысли нет отступать.
Павел Филиппович, механик-водитель танка сборной Беларуси

В этом году в конкурсе "Танковый биатлон" участвуют команды из 22 стран: от Европы до Латинской Америки. Соревнования состоят из нескольких этапов. Индивидуальная гонка и полуфинал, где команда из трех экипажей соревнуется в конкурсе "Эстафета". В финал выходят те, кто покажет лучшее время и точность попаданий по мишеням.

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