Жеребьевка команд конкурса "Танковый биатлон" состоится сегодня

Сегодня станут известны соперники и цвет танка, на котором выступит сборная Беларуси в индивидуальной гонке на конкурсе "Танковый биатлон". Жеребьевка команд состоится в подмосковном парке "Патриот". Традиционно белорусы выступают на своей технике. На минувшей неделе 4 танка прибыли из Беларуси на полигон Алабино. Сейчас они проходят техническую подготовку к конкурсу. Тщательно проверяются все элементы машины, готовность ходовой части, заменяют масло, подтягивают гусеницы. Сегодня также станут известны и даты заездов белорусских экипажей в индивидуальных гонках конкурса "Танковый биатлон".