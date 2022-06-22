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Жертв геноцида белорусского народа вспоминают в урочище Благовщина
Одно из мест массовой расправы нацистов над мирными жителями. В страданиях и муках здесь погибли по самым минимальным подсчетам более 150 тысяч узников. На памятном месте патриотическая акция "Молодежь помнит" объединила школьников, студентов, молодых трудящихся, представителей власти. Участники митинга-реквиема возложили цветы. Память о погибших почтили минутой молчания и зажгли лампады. Они сложились в надпись "Молодежь Минска помнит". Символично, среди участников те, кто собственноручно восстанавливал мемориальный комплекс.
Историю никак нельзя забыть и ни в коем случае ее нельзя переписать. Мероприятие не только приурочено к началу Великой Отечественной войны, оно также проходитв рамках Недели молодежи. Молодежь не только должна возлагать цветы, но и благоустраивать воинские захоронения. На сегодняшний день это очень актуальная тема, и молодежь сама желает принимать участие активно в данных мероприятиях.
Это не передать словами, как это важно, чтобы молодые люди всегда помнили. Видя здесь семьи молодые с детьми, всегда понимаешь то, что нужно передавать это поколениям. Ведь только так можно помнить, понимать то, что происходило.
Во время митинга-реквиема в урочище Благовщина представили постановку "Связь поколений" - о том как страшная дата июня 1941-го разделила жизнь на до и после.
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