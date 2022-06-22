ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Жертв геноцида белорусского народа вспоминают в урочище Благовщина

Одно из мест массовой расправы нацистов над мирными жителями. В страданиях и муках здесь погибли по самым минимальным подсчетам более 150 тысяч узников. На памятном месте патриотическая акция "Молодежь помнит" объединила школьников, студентов, молодых трудящихся, представителей власти. Участники митинга-реквиема возложили цветы. Память о погибших почтили минутой молчания и зажгли лампады. Они сложились в надпись "Молодежь Минска помнит". Символично, среди участников те, кто собственноручно восстанавливал мемориальный комплекс.

Историю никак нельзя забыть и ни в коем случае ее нельзя переписать. Мероприятие не только приурочено к началу Великой Отечественной войны, оно также проходитв рамках Недели молодежи. Молодежь не только должна возлагать цветы, но и благоустраивать воинские захоронения. На сегодняшний день это очень актуальная тема, и молодежь сама желает принимать участие активно в данных мероприятиях.
Роман Бондарук, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ


Изображение
Это не передать словами, как это важно, чтобы молодые люди всегда помнили. Видя здесь семьи молодые с детьми, всегда понимаешь то, что нужно передавать это поколениям. Ведь только так можно помнить, понимать то, что происходило.
Диана Витковская, участница митинга-реквиема "Молодежь помнит"

Во время митинга-реквиема в урочище Благовщина представили постановку "Связь поколений" - о том как страшная дата июня 1941-го разделила жизнь на до и после.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все