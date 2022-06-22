Жертв геноцида белорусского народа вспоминают в урочище Благовщина

Историю никак нельзя забыть и ни в коем случае ее нельзя переписать. Мероприятие не только приурочено к началу Великой Отечественной войны, оно также проходитв рамках Недели молодежи. Молодежь не только должна возлагать цветы, но и благоустраивать воинские захоронения. На сегодняшний день это очень актуальная тема, и молодежь сама желает принимать участие активно в данных мероприятиях.

Роман Бондарук, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ