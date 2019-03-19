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Жертв лагеря смерти "Озаричи" вспоминали сегодня

75 лет назад в Беларуси советские войска освободили лагерь смерти "Озаричи". Жертв той страшной истории вспоминали сегодня у одноименного мемориального комплекса. На митинг-реквием приехали более 300 человек - бывшие узники, ветераны войны, представители власти, трудовых коллективов, активисты фонда мира и молодежь.

К мемориалу возложили цветы, память погибших почтили минутой молчания. А молодое поколение выпустило в небо голубые воздушные шары с белыми голубями, как символ мира и согласия.


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