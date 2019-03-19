Жертв лагеря смерти "Озаричи" вспоминали сегодня

75 лет назад в Беларуси советские войска освободили лагерь смерти "Озаричи". Жертв той страшной истории вспоминали сегодня у одноименного мемориального комплекса. На митинг-реквием приехали более 300 человек - бывшие узники, ветераны войны, представители власти, трудовых коллективов, активисты фонда мира и молодежь.