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Жертв нацизма вспоминают в Пуховичском районе
Патриотическая акция "Память" продолжает объединять белорусов. Сегодня жертв нацизма вспоминают в Пуховичском районе. Почтить память погибших к памятнику сожженным жителям деревни Березянка приехала молодежь и представители Белорусского союза женщин.
Эту маленькую лесную деревню еще называют сестрой Хатыни
Даты рождения у них разные, а вот год смерти один. В 1943 году здесь в охваченном пламенем сарае оборвались 43 жизни, в том числе детей. На месте, где когда-то были 19 домов и жили 80 местных жителей, установлен обелиск с именами ее погибших в огне жителей. У братской могилы прошел митинг-реквием. Участники акции возложили цветы и почтили погибших минутой молчания.
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