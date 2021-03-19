Жертв нацизма вспоминают в Пуховичском районе

Даты рождения у них разные, а вот год смерти один. В 1943 году здесь в охваченном пламенем сарае оборвались 43 жизни, в том числе детей. На месте, где когда-то были 19 домов и жили 80 местных жителей, установлен обелиск с именами ее погибших в огне жителей. У братской могилы прошел митинг-реквием. Участники акции возложили цветы и почтили погибших минутой молчания.