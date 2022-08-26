Жертва экстремистского Telegram-канала: чем сегодня занимается и какие выводы сделал парень из Гомеля

С чего все начиналось

Два года назад Николай Стагурский решил поддержать в соцсетях массовые протесты. Как только начались беспорядки, он смотрел разные видео в TikTok, в YouTube. Но говорит, что в самих митингах не участвовал.

Потом к нему приехали из милиции, и сказали, что он был замечен на митингах. "Ко мне в милиции нормально относились. Кормили, не били, даже спрашивали, нужно ли купить воды. Ничего плохого не было", - вспоминает осужденный.

Николай Стагурский:

Обещанные деньги так и не получил…

За его контент, размещенный в соцсетях, Николаю дали штраф 25 базовых величин. Он узнал, что фонд BYSOL (признан в Беларуси экстремистским) оказывает поддержку людям, попавшим в подобную ситуацию. Решил написать им, думал, что там помогут. В итоге в фонде, ему ответили, что денег сейчас нет, их уже раздали и нужно подождать. "Надо было предоставить документы. Белорусские им, видите ли, не подходят, и я предоставил европейские документы отца. Больше они не выходят на связь - ни привета, ни ответа. Ничего", - отметил молодой человек.

Николай Стагурский:

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