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Жертвы BYPOL
Оборотни в погонах
И еще один факт о сливах служебной информации беглым силовикам. Как оказалось, в ГУБОПе работал крот, завербованный, по всей вероятности, украинской стороной. Им оказался оперуполномоченный Станислав Лупоносов. Именно он занимался шпионской деятельностью. Когда понял, что его вычислили,убежал в Украину.
Андрей Паршин, начальник ГУБОПиК МВД Беларуси:
"Занимался целенаправленной шпионской деятельностью. Такое впечатление, что и координатор у него был по этому вопросу, собирал информацию и ни в коем случае себя не проявлял. Доступ соответственно он имел к служебной информации, исходя из баз данных ГУБОПа. У нас есть определенные основания так говорить, выложена была именно бывшим сотрудником Лупоносовым. Работает фейковая фабрика, в информацию вносятся определенные изменения - мы можем увидеть грандиозные заговоры и обманы, которые будут преподноситься как якобы добытые сведения".
Еще больше подробностей о фейковой работе инициативы BYPOL смотрите в
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