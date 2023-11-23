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Жертвы геноцида белорусского народа были перезахоронены в Минском районе
В Минском районе перезахоронили более 700 жертв геноцида белорусского народа. Траурная церемония прошла в урочище Уручье на территории воинского захоронения. 82 года назад здесь фашисты массово уничтожали мирных жителей Минска и его окрестностей. Сведения о 50 тыс. жертв среди мирных жителей и военнопленных около деревни Копище получены в рамках расследования криминального дела о геноциде.
Масштабы трагедии на примере данного урочища говорят о том, что было уничтожено в годы Великой Отечественной войны людей гораздо больше, чем это указывалось раньше в официальных сведениях. В этом году мы специально открыли это место для того, чтобы организации, простые люди, студенты пришли и посмотрели на эти места.
Более 740 человеческих душ нашли упокоение на этой земле, отдали свою жизнь за то, чтобы мы сегодня могли жить и трудиться на спокойной белорусской земле. Подрастающее поколение должно знать те ужасы Великой Отечественной войны, чтобы не допустить их повторения в дальнейшем.
С 2021 года на территории Боровлянского сельсовета проводятся раскопки. В этом же году здесь выявили первую неизвестную могилу, где покоилось более 500 человек. В этом году с августа найдено еще 16 мест захоронения. И поисковые работы на территории Минской области продолжаются.
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