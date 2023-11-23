Жертвы геноцида белорусского народа были перезахоронены в Минском районе

Масштабы трагедии на примере данного урочища говорят о том, что было уничтожено в годы Великой Отечественной войны людей гораздо больше, чем это указывалось раньше в официальных сведениях. В этом году мы специально открыли это место для того, чтобы организации, простые люди, студенты пришли и посмотрели на эти места.

Андрей Швед, Генеральный прокурор Беларуси