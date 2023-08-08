3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Жертвы непогоды: на Вилейском водохранилище из-за падения дерева погиб мужчина
В Беларуси продолжают ликвидировать последствия непогоды. Как заявили в Белэнерго, к концу дня электроснабжение будет полностью восстановлено. Погода сегодня благоприятствует работе. Наиболее напряженная ситуация в Витебской области. Там без света остаются несколько сотен населенных пунктов. На помощь отправлены работники энергосетей из других областей и сотрудники МЧС.
Не обошлось без жертв. На Вилейском водохранилище из-за падения дерева погиб мужчина. Он отдыхал с семьей у озера и спрятался от грозы в палатке. Еще три человека пострадали. В Ушачском районе травмы получила 9-летняя девочка. Ее оперативно доставили в местную больницу, а затем перевезли в хирургическое отделение Витебской областной клинической больницы. У ребенка закрытый перелом верхней трети правой большеберцовой кости. Также в результате падения дерева пострадала женщина. В больнице ей произвели первичную хирургическую обработку раны и назначили амбулаторное лечение у хирурга. Множественные ушибы тела сорванным сильным ветром шифером получил мужчина в Лиозно. Он в хирургическом отделении районной больницы. Его состояние удовлетворительное.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Как будет проходить агитация кандидатов в СМИ и кто будет следить за соблюдением принципа равенства
Какой принцип лежит в основе белорусской стратегии безопасности - в проекте "Диспозиция"
Как реагировать на современные вызовы, обсудили на Международной военно-научной конференции
Какие техника и психологические приемы помогают таможне обнаруживать запрещенные грузы на ПП
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
За ролик дрифта лишили прав, авария с участием четырех авто - обзор ДТП
Дикий лось ворвался в автосалон BMW и разгромил несколько раритетных машин
Неисправная печь едва не сгубила людей, вспыхнула зарядка аккумулятора - обзор ЧП
Мошенники сообщили жительнице Гродно радостную весть и выманили у нее более 55 тыс. рублей