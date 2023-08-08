Жертвы непогоды: на Вилейском водохранилище из-за падения дерева погиб мужчина

В Беларуси продолжают ликвидировать последствия непогоды. Как заявили в Белэнерго, к концу дня электроснабжение будет полностью восстановлено. Погода сегодня благоприятствует работе. Наиболее напряженная ситуация в Витебской области. Там без света остаются несколько сотен населенных пунктов. На помощь отправлены работники энергосетей из других областей и сотрудники МЧС.

Не обошлось без жертв. На Вилейском водохранилище из-за падения дерева погиб мужчина. Он отдыхал с семьей у озера и спрятался от грозы в палатке. Еще три человека пострадали. В Ушачском районе травмы получила 9-летняя девочка. Ее оперативно доставили в местную больницу, а затем перевезли в хирургическое отделение Витебской областной клинической больницы. У ребенка закрытый перелом верхней трети правой большеберцовой кости. Также в результате падения дерева пострадала женщина. В больнице ей произвели первичную хирургическую обработку раны и назначили амбулаторное лечение у хирурга. Множественные ушибы тела сорванным сильным ветром шифером получил мужчина в Лиозно. Он в хирургическом отделении районной больницы. Его состояние удовлетворительное.