Жесткая и принципиальная дискуссия о ситуации с ценами на потребительском рынке состоялась сегодня во Дворце Независимости

Все мы ходим в магазины, видим ценники. Порой достаточно перейти дорогу и в другом магазине они уже иные, и далеко не факт, что в меньшую сторону. Помимо рандомного жонглирования ценами хватает сопровождающих проблем: процветает посредничество, заоблачные цифры появляются, благодаря определенным лазейкам, например, под видом маркировки "новый товар". Еще шок-цены на импорт (куда закладывают курсовые риски), а товары отечественного производства крупнейшие торговые сети нарочно вытесняют с прилавков. В общем ворох проблем.

В части решения этих вопросов был целый ряд поручений главы государства. И однозначно, глядя на все эти факты, Президент не доволен работой правительства по ценообразованию, многие предложения вообще недальновидны. Тема касается каждой белорусской семьи, учитывая степень важности, Александру Лукашенко пришлось вмешаться.

Итак, решением главы государства именно с сегодняшнего дня запрещен рост цен в стране. Исключения - индивидуальные решения министра, председателей облисполкомов или мэра Минска. В случае нарушения - задержания и уголовные дела. Генпрокуратура и КГК будут следить за выполнением этого поручения. А до 20 октября рабочая группа во главе с председателем Совета Республики должна выработать предложения по регулированию цен. Ключевое требование Президента - справедливость. Ряд принципиальных условий сегодня определен к работе производителей, импортеров и торговых сетей. Учитывая важность темы, мы покажем в полном объеме все дискуссии сегодняшнего совещания во Дворце Независимости. Большой репортаж - Илоны Красутской.

Что люди думают о ценах в Беларуси?

Понятно, все, что касается цен - здесь людям трудно угодить. Но в этом году, как никогда, цифры удивляют. Понятно, что влияют внешние факторы. Мы не можем абстрагироваться от того, что происходит в мире. Планируя этот год, в конце 2021-го правительство рассчитывало, что инфляция будет на уровне 6 %. Но в августе эта цифра составила уже почти 14 %. Рост впечатляющий. Президенту пришлось вмешаться.

"На такие высокие значения инфляции Совет Министров и Национальный банк должны были ответить жесткими мерами по сдерживанию цен. Я имею в виду, что 13-14 % - это уже никуда не годится. И те, кто должен сдерживать инфляцию, должны были отреагировать, - подчеркнул белорусский лидер. - Рост цен нивелирует все наши усилия по повышению зарплат и пенсий". По его словам, реальные доходы населения упали ниже уровня прошлого года примерно на 3 %.

"Реальные доходы населения, забота о народе - это чья, кроме Президента, забота? Ваша, Наталья Ивановна (председатель Совета Республики Наталья Кочанова. - Прим. БелТА), вместе с Палатой представителей", - заметил Президент. По его мнению, парламентарии в этом смысле пока недорабатывают.

"Сегодня нам надо досконально разобраться в причинах сложившейся ситуации - как объективных, так и субъективных, и принять окончательное решение. Ожидаю от правительства и Нацбанка действенных предложений по сдерживанию ценового роста", - заявил Александр Лукашенко.





Президент Беларуси поставил задачу вернуться в следующем году к однозначным величинам инфляции - не более 7-8 %.

Инфляция в Беларуси за 8 месяцев текущего года составила 13,8 %

МВФ: Глобальная экономика в настоящее время переживает самое серьезное испытание после Второй мировой войны

Почему такой скачок? Разумеется, есть и объективные причины: последствия пандемии, санкции, украинский конфликт.

Глава МВФ заявила - глобальная экономика в настоящее время переживает самое серьезное испытание после Второй мировой войны. Словом, мы не одни такие. Антирекорды по инфляции фиксируются во всем мире. Рост цен на продукты в США стал самым существенным за последние полвека. В Эстонии годовая инфляция превышает 25 %, в Латвии и Литве - выше 20 %. Просто констатация факта. Нам бы со своим разобраться.

Президент: Никакого посредничества быть не должно!

Отдельное внимание глава государства уделил проблеме так называемого недобросовестного посредничества. "Какое это "недобросовестное посредничество"? Четко должно быть прописано: посредничества быть вообще не должно. Не должно", - заявил белорусский лидер.

Если речь идет о посредниках при продаже отечественной продукции на внешних рынках, то основную роль там должны играть те, кто производит продукцию. "Если мы продаем трактор за пределы страны, то продавать посредники если и будут, то там верховодить должен МТЗ, а не просто отдал трактор посреднику и неважно, какую он цену установит в России или в Китае", - отметил белорусский лидер. По его словам, посредники и торговцы накручивают цены на всей цепочке продажи товаров.

"На сбоях производственно-сбытовых цепочек легко наживаются спекулянты, - подчеркнул Президент. - Комитет госконтроля докладывает: есть факты, когда яблоки, лук, свеклу и капусту, выращенные нашими сельхозпредприятиями, бюджетники закупали у посредника с наценкой под 300 %!" В этой связи Александр Лукашенко потребовал от ответственных лиц вмешаться в ситуацию и немедленно решить вопрос.

Лукашенко о росте инфляции: В тюрьму сядете!

Главный статист в стране Инна Медведева дает свой прогноз: если не предпринять должных мер, инфляция будет еще выше. Только факты, и это сигнал: существенно выросли цены на отечественные продукты питания. Причем, это касается всей цепочки - от поля до прилавка.

- Это в августе, - заметил Президент. - У нас прошел сентябрь и половина октября.

- За три недели сентября прибавила еще 1,6 %.

- Ну, правильно, они ж 19 % поставили на конец года, ее ж надо достичь.



- Оценочно будет выше.



- Тогда все в тюрьму сядете, - заявил Президент.



Как взвинчивают цены под видом новых товаров

Особо предприимчивые нашли свою лавочку - взвинчивают цены под видом якобы новых, а по факту привычных товаров. И про хлеб, и как фасуют курицу, чтобы продать подороже, Президент, безусловно, в курсе.

Глава государства рассказал, что ему известно о практике обхода антиинфляционного законодательства путем повышения цен на товары под видом нового товара. Это когда, к примеру, на прилавках появляется уже известный покупателям товар, но с какой-нибудь незначительной добавкой и по более высокой цене. Часто такие "метаморфозы" случаются с хлебом, молоком, разделкой мяса и птицы. "Видите ли, был хлеб, куренок, цыпленок - появился новый товар! Расчленили дохлую курицу, впихнули в полиэтиленовый пакет - новый товар! - иронично высказался Александр Лукашенко. - А люди вынуждены покупать те же продукты, но почему-то по более высокой цене. Понимаете, до чего дошли: целая тушка цыпленка стоит два рубля, а пополам расчлененная - пять рублей к примеру. А что случилось, почему в два-три раза подорожал товар? Потому что вы его пополам разрезали?"

"И что, этого не видят Министерство сельского хозяйства, вице-премьер и торговля?" - спросил Президент. Александр Лукашенко потребовал действенных мер от всех ответственных лиц: министерств торговли, сельского хозяйства и продовольствия, руководства областей, Комитета государственного контроля, профсоюзов, депутатов.

"На прилавках должны быть товары надлежащего качества, в широком ассортименте и по справедливым ценам. А так называемая новая продукция, если она и будет, она должна по своим потребительским качествам отличаться от старой", - подчеркнул белорусский лидер.

Глава государства подчеркнул, что на прилавках отечественных магазинов должны быть товары надлежащего качества, в широком ассортименте и по справедливым ценам. "Товарного дефицита у нас не было и не будет. Это я людям гарантирую. А за цены вы головой все ответите и иже с вами", - обратился Президент к участникам совещания. - А за цены вы головой все ответите!"

"Курсовые риски" импортеров

Лидер по бешеным дробям - импортные товары. Все это дело прикрывается формулировкой - курсовые риски. Сумма закладывается в 1,5 раза выше. Все мы помним, как зимой резко взлетели цены, но многие поставщики зарубежных товаров даже после стабилизации курса забыли отмотать цены.

Исключить спекуляции на рынке импортных товаров

По словам Президента, не последняя роль в вопросе ценообразования у Национального банка. "Импортеры почему-то упорно продолжают закладывать в цену товара курсовые риски, хотя курс белорусского рубля стабилен", - сказал Александр Лукашенко.

Однако его усилия по сдерживанию курса белорусского рубля глава государства считает недостаточными. "Курсовой фактор давит на цену товаров, которые мы вынуждены импортировать. Так регулируйте!", - заявил белорусский лидер.

"Должна быть введена ответственность за обоснованность цен импорта и налажена система (контроля. - Прим. БелТА). И эта система должна быть подконтрольна", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Особое внимание, по его словам, следует уделить критическому импорту. "Кто стоит за этими поставками, по каким ценам осуществляется ввоз товаров и какая их стоимость в конечном итоге на полке магазинов? Здесь нужно пристально посмотреть на импортеров и исключить спекуляции на рынке импортных товаров", - сказал белорусский лидер.

По поручению Президента депутаты и сенаторы мониторят цены в стране

Поручение мониторить цены Президент в том числе адресовал депутатам. Председатель Совета Республики в этом плане главный человек. Поехали в регионы, как говорится, сделали репрезентативную выборку. Как оказалось, во многих магазинах, словно какие захотели, такие ценники и поставили.





Лукашенко: Никаких социально значимых товаров в стране быть не должно

Сохраняется достаточно широкий разброс цен в регионах на одни и те же товары. Например, в пределах Минской области цены на капусту за сентябрь в Узде снизились на 47 %, а в Марьиной горке увеличились на 110 %. Такая же ситуация с картофелем. Цена в Кобрине на картофель снизилась на 33 %, а в Фаниполе увеличилась на 40 %. Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси

Где люди побогаче, можно взять с них, а где люди победнее, там и цены надо пониже, отметил Президент.

Да, правительство регулирует в Беларуси так называемые социально значимые товары - основные позиции продуктовой корзины. Но ведь хлеб и молоко - это не только единственные товары, которые мы хотим видеть по вменяемым ценам.

Мы в Совете Республики провели не одно совещание, где обсудили со всеми заинтересованными предложения по сдерживанию инфляции с акцентом на розничный рынок. Позвольте озвучить основные из них. Первое - это прямое регулирование цен на социально значимые товары. Считаем необходимым не просто сохранить, а расширить его масштабы. Предлагаем увеличить число товарных позиций, ежемесячный прирост цен, на который сегодня ограничен государством, (речь о названном выше постановлении 214). Например, считаем оправданным дополнить этот перечень такими товарными позициями, как мука пшеничная, мясные субпродукты, мясные консервы. Мы регулируем цену на колбасу копченую, но не на вареную, которая большим спросом пользуется. Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси

Будем говорить откровенно, каждый, кто приходил в магазин, не раз возмущался: почему нет, к примеру, белорусского яблока или картошки? Египет, Узбекистан… Но их продукция очевидно дороже. Куда делось свое? Оказывается, в свои закулисные игры еще играют торговые сети.

Почему цены растут? Это все-таки тема деятельности и работы крупных торговых сетей. Они не заинтересованы в приобретении на реализацию отечественной продукции, порой на конкурсы выставляют заведомо невыполнимые требования и к качеству товара, и к условиям его поставки. Это ставит наших производителей в неравные условия по сравнению с оборотистыми импортерами-посредниками. К примеру, закупаем яблоки. Вот именно такие сорта нужны. А у нашего 800 тыс. га. А у него таких яблок нет. Он участие в конкурсе не может принять. Хотя они ему говорят, что принимают, но ты не выигрываешь. Я думаю, что здесь надо навести порядок. Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси

"Давайте договоримся, что с завтрашнего дня вы лично и депутаты возьмете на особый контроль работу потребкооперации. И поможете здесь Леониду Константиновичу Зайцу (вице-премьер. - Прим. БелТА) порекомендовать, подсказать, заставить, проконтролировать и спросить", - сказал Александр Лукашенко.

Еще один народный контролер за ценами - Белорусская федерация профсоюзов. Один из фактов, который, конечно, удивляет и одновременно возмущает. Только один самый плодовитый край - Столинщина - может обеспечить всю розничную торговлю в стране. Так почему же по весне или осени мы не видим в избытке своих белорусских овощей? Неужели, как модно сейчас говорить, все вывезли в Россию?! Нет! Вы удивитесь этому примеру, который многое объясняет.

Ранняя капуста у столинцев появляется уже в 20-х числах мая, и цена на нее была от 60 до 80 коп, но при этом населению такую же раннюю капусту из Узбекистана, Таджикистана реализовывали по цене в районе 3 руб, и это только один пример. Таких много, когда наша более дешевая продукция вытесняется импортом, который в разы дороже для населения. Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси

Президент поручил, чтобы этот факт Михаил Орда взял лично на контроль. "И если кто-то вас ослушается, Вы доложите лично мне", - сказал он

Желающих нажиться и сколотить целое состояние даже в кризисные времена хоть отбавляй. Называется, время возможностей. Цены берутся с потолка. А спекулянты вообще не прячутся.

"Цены на продукцию наших государственных промышленных, сельскохозяйственных предприятий ограничиваются. Им, чтобы что-то поднять, надо пройти согласования и получить разрешение. А частники, которые им поставляют те же запчасти, оборудование и комплектующие или оказывают какую-то услугу, действуют абсолютно как захотят и устанавливают какие-то свои цены. Покупают доллары на бирже по 2,5 рубля, а в цены закладывают тот же доллар на порядок дороже. И всегда у них есть оправдания: какие-то мифические риски, логистика и так далее", - сказал Михаил Орда.

По его мнению, это не что иное, как скрытая спекуляция. "Они, получается, играются сами по себе. Сегодня разматывают цены, создавая повод двигать цены другим. Этим создается искусственный повод для раскручивания инфляции", - заявил руководитель федерации.

Михаил Орда подчеркнул, что сегодня время требует не просто ужесточать правила, а жестко разбираться с этим вопросом. "Наши предложения: установить четкие правила игры в ценообразовании для всех. Любая цена должна быть четко обоснована. Кто не хочет подчиняться общим правилам - таких надо убирать с рынка. На рынке должна быть четкая, понятная дисциплина абсолютно для всех. Останется тот, кто добросовестно ведет себя в бизнесе. А те, кто растягивает рынок и работает, по сути, в теневом бизнесе, просто уйдут", - убежден он.

"То, что он предложил, крайне вроде бы нереальный, нерыночный вариант. Сегодня это абсолютно правильное предложение. Раньше боялись: ах, уйдут, ах, не продадим, это не сделаем и прочее. Поэтому мое было поручение - 30 % в стране должны быть государственная торговля. На меня накатывали: "Всю торговлю надо отдать, приватизировать". Нереальный, нерыночный вариант. Мы чего колотимся сегодня, чего дрожим? Правильно он говорит: не выполняешь правило, которое установили, - вон с рынка, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Я это видел 25 лет назад. Я оказался прав. Мы кого боимся? У нас под контроль можно взять абсолютно любой процесс, если есть желание".

Конечно, корень всех проблем куда глубже. И социальная сфера тоже влияет на инфляцию. Лечиться все хотят бесплатно, а работать далеко не все.

Это вопрос справедливости в обществе. Кто-то пашет на заводе и вкалывают в две смены, отчисляет все налоги, а кто-то просто набивает карманы, бесплатно лечится, учится, пользоваться всеми социальными благами. Они официально не работают не отчисляют налоги или отчисляют их в минимальном размере, и при этом пользуются всеми социальными гарантиями, то есть, по сути, если говорить простым языком, за счёт живут за счёт других. Социалка - это большая затратная часть для государства. Если часть населения просто пользуется гарантиями и не компенсируют затраты на них, это тоже негативно сказывается в целом на финансовой системе. Это тоже влияет на инфляцию. Если говорить о юрлицах, то мы уже более-менее научились их видеть, а вот с физлицами работам недостаточно эффективно. Я имею в виду доходы и налоги. Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси

Однозначно, работой правительства в части ценообразования Президент вообще недоволен. Цены достигли максимума, и внятного ответа "что же будет предпринято" люди не услышали.

"Что будет правительство делать, чтобы цены не росли, а падали, спросил Президент. - Нет причин для роста цен ни по каким группам товаров. Если не прав - докажите мне".

Две всего объетивных причины, которые привели к росту цен. Причины эти очень мощные. Первая - это всплеск девальвации на фоне СВО. Всплеск в марте-апреля в размере 8 %, без учёта этого ежемесячный рост цен составляет всего 0,8%. Роман Головченко, премьер-министр Беларуси

"Почему вы не открутили курс, когда доллар пошел вниз? - поинтересовался Президент.

Роман Головченко: Это связано со второй причиной - это диспаритет курса белорусского рубля к российскому. 60 % импорта, то что закладывается в стоимость продукции, идет из Росси. Соотвественно это автоматическое удорожание себестоимости продукции.

По словам премьер-министра, в инфляции это составляет 8-9 %. При этом от отметил, что критика справедлива.

"В Беларуси ценовое регулирование действующее самое жесткое в СНГ. Система ценового регулирования в стране создана. Она ужесточилась в этом году, по сравнению с предыдущими годами", - сказал Роман Головченко.





И тем не менее эта система не просто дала сбой, она рухнула, заметил Президент. Планировалась инфляция 6 %. "Не занимались вы так, как надо", - подытожил Глава государства.

Что делать с ценами? Как видим, правительство разделилось на несколько лагерей. Например, у вице-премьера Николая Снопкова с точки зрения макроэкономики все, что происходит, называется нормально.

Инфляция, которую мы наблюдаем, она на самом деле в этой ситуации нормальная. Совершенно справедлива критика. Не все резервы задействованы. И тот мозговой штурм, который прошел, в самом деле дал результаты. Пакет из девяти нормативно-правовых актов, которые являются результатом обсуждения, будет принят в ближайшие время. Экономический рост сопровождается инфляцией всегда. Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси

Первый вице-премьер Николай Снопков, выступая на совещании по поводу темпов роста цен, высказал неоднозначную точку зрения, что инфляция всегда сопровождает экономический рост. По его словам, за последние 10 лет (с 2012 по 2021 год) среднее значение инфляции составляло 11%. При этом среднегодовой экономический рост всего лишь 0,7%. Еще раньше, за период с 2002 по 2011 год, инфляция была выше 20%, рост реального ВВП составлял 7,5%, реальной заработной платы - 10,3%. "Моя основная задача - экономический рост. И это важнее даже, чем всплески инфляции", - сказал Николай Снопков. По его данным, рост цен на 75% товаров, которые являются товарами ежедневного потребительского спроса, - менее 10%. "То есть мы действительно старались всеми силами сдерживать инфляцию", - добавил первый вице-премьер. Вместе с тем он признал, что не все резервы были задействованы.



Президент счел утверждение о том, что экономический рост обязательно сопровождается инфляцией, неубедительным: зачем нужен экономический рост, который ведет к обнищанию людей? Особенно в ситуации, когда не обеспечен рост заработной платы и доходов населения. Александр Лукашенко подчеркнул, что нынешний рост цен в стране во многих случаях является необоснованным и есть резервы, чтобы его не допускать.



"Снижение доходов мы остановили. С учетом заданий, которые мы довели до всех органов госуправления, мы видим, что к декабрю мы выйдем на реальный рост заработной платы. Резервы здесь есть", - сказал в свою очередь Николай Снопков.

"И вы выйдете на нормальную инфляцию (приемлемый уровень инфляции. - Прим. БЕЛТА). Не только рост (доходов населения. - Прим. БЕЛТА), но нормальную инфляцию", - уточнил Президент.

Одним из факторов, влияющих на увеличение стоимости товаров, первый вице-премьер назвал открытость белорусской экономики и диспаритет цен: многие производители хотят вывезти товар в Россию, где более высокие цены.

На что глава государства резонно заметил, что правительство должно действовать в интересах собственного народа. "Вы - первый заместитель премьер-министра в Беларуси, а не в России. Кто что хочет куда-то вывезти - это хотелки чьи-то, - сказал Александр Лукашенко. - Вы будете кормить сначала белорусский народ. И у нас для этого, если брать сельское хозяйство, аграриев, есть все".

Дальше - вообще очень интересно. Как говорится, штрих к портрету. Конечно, у кого доходы фантастические, можно хоть прямо сейчас выключить этот сюжет. Эта тема точно неинтересна владельцам торговых сетей. Им и по магазинам ходить не нужно. Да и, как оказалось, с такой зарплатой вообще могут себе ни в чем не отказывать.

Председатель Комитета государственного контроля Василий Герасимов на совещании у Президента Беларуси с экономическим блоком правительства указал на проблемы в работе производителей товаров с крупными розничными торговыми сетями.

По его словам, известны случаи, когда розничная сеть требует от производителей немалых денег за доступ на полки своих магазинов. Глава КГК упомянул о случае, когда одна из могилевских фабрик была вынуждена отдавать ритейлеру около 25% выручки только лишь за то, чтобы ее товар там продавался.

Как рассказал Василий Герасимов, во время проверки сети Гиппо КГК выяснил, что среднемесячная зарплата исполняющего обязанности директора компании, которой принадлежит сеть Гиппо, за 2022 год составляет Br106 тыс. А генеральному директору этой компании, который с июня 2020 года находится в командировке за пределами Беларуси, за 2020-2021 годы выплачено 6,2 млн рублей.

"Почему наши мафиози-торговцы, которые (Головченко говорит) зажали так торговлю, дальше некуда, почему они имеют виллы на Лазурном берегу, а вы не имеете? Почему? - эмоционально отреагировал Президент. - Наглецы!"

По словам Василия Герасимова, КГК предлагал пути урегулирования ситуации с торговыми сетями, но конкретные решения пока не приняты по причине бюрократических проволочек и затянувшегося обсуждения на различных уровнях.

На это Президент отреагировал в свойственной ему жесткой манере: "Я тебе дал все полномочия, а ты в совещаниях тонешь. Какие совещания!? Пришел, увидел, наручники надел".

Мнений, как мы видим, и абсолютно полярных предложений, за которые Президенту нельзя правительству сказать спасибо, сегодня прозвучало достаточно. А вот этого точно никто из присутствующих на совещании не ожидал.

Сегодняшним днем: с 6 октября Президент запретил рост цен в стране

По итогам совещания Президент озвучил свое решение: "С 6 числа (октября. - Прим. БЕЛТА) запрещается всякий рост цен. За-пре-ща-ет-ся! С сегодняшнего дня. Не с завтрашнего дня, а с сегодняшнего. Чтобы за сутки не накрутили цены. Поэтому с сегодняшнего дня рост цен запрещается. И не дай бог кто-то по бухгалтерии проведет задним числом что-то, какие-то расчеты, перерасчеты".



Однако Александр Лукашенко отметил, что могут быть исключения по тем или иным позициям, и определил круг ответственных, кто уполномочен принимать такие решения. "Если будет принято решение министра (антимонопольного регулирования и торговли. - Прим. БЕЛТА) или председателей облисполкома, Минского горисполкома. Без их разрешения никакая цена прирастать не может к тому, что есть на сегодняшний день", - распорядился глава государства.



Он пояснил, почему принимает такое волевое решение: "Потому что цены после всплеска ошалевшего, о чем говорил премьер, еще выросли на столько же. И цены сегодня запредельные. Они уперлись в потолок. Дальше цены повышать нигде нельзя. Нет необходимости".



До октября группа во главе с Натальей Кочановой, куда войдут КГК, профсоюзы, депутаты и сенаторы, Белстат внесут в правительство предложения о мерах по регулированию цен в стране. Они должны обеспечить контроль и недопущение роста.

Обращаясь к первому вице-премьеру Николаю Снопкову, Александр Лукашенко посоветовал с 6 октября цены не только не повышать, но и, наоборот, найти возможность их понижения. "Лучше всего советую вам цены понизить", - сказал он.



Александр Лукашенко подчеркнул, что не боится критики в связи с озвученными решениями, ведь самое важное - проводить справедливую политику. "Я публично ставлю перед вами задачу, беря на себя, опять гружу этот вопрос, зная, что завтра все захлебнутся, критикуя Президента. Но мы должны проводить справедливую политику, - сказал он. - Убедительно вас прошу принять до 20 октября постановление, которое обеспечит контроль за ценообразованием. И, самое главное, недопущение роста цен. Работа тяжелая и большая".



Сегодняшнее обсуждение позволило вскрыть еще ряд других острых вопросов. Ситуация в экономике в целом, на рынке труда и сельском хозяйстве. Период такой, что сбавлять темпы - равно потерять все.

Александр Лукашенко также обратил внимание, что условия работы отечественных производителей с точки зрения стоимости энергоресурсов гораздо выгоднее, нежели у конкурентов на Западе. "Я не знаю, какие будут цены на будущий год на газ и нефть, но я буду делать все, чтобы ситуация не была хуже, чем в этом году. То есть больше не будет. В то время как там будут бешеные цены - на Западе", - сказал он.



"Давайте шевелиться. Не надо ссылаться на эти санкции. Все в наших руках, - призвал белорусский лидер. - Еще раз предупреждаю: вопрос политический! Это даже не экономический вопрос. Это вопрос жизни и смерти".

Александр Лукашенко обратил внимание, что от экономического блока ждет прежде всего решения профильных вопросов, хотя есть и много других тем, которые находятся в поле зрения главы государства. "Они вон, вчера уже Дуда (Президент Польши. - Прим. БЕЛТА) заявил. Это уже давно проработано. Мы с Путиным это обсуждали, когда о самолетах говорили по ядерному оружию. Они уже давно с американцами договорились, что арсеналы будут в Польше. О чем это говорит? Что мы стоим реально перед атакой тактическим ядерным оружием. Надо предпринимать меры. У нас его нет. Но это не ваш вопрос, и я вас этим не гружу, - сказал он. - Цены по газу и нефти - я вам сказал: хуже не будет, чем в этом году. Работайте, что вы от меня еще хотите?"

"Пожалуйста, выполняйте каждый свои функции. Делайте так, чтобы было людям хорошо. Увидели, что-то где-то не так, - принимайте меры", - резюмировал глава государства.