Жесткие ограничения и вакцинация в мире

Тем временем число заболевших коронавирусом в мире превысило 79 с половиной миллионов. За сутки зарегистрировано более 662 тысяч новых случаев. Почти половина приходится на Северную и Южную Америку, на втором месте - Европа, на третьем - Юго-Восточная Азия. Уже в восьми странах количество подтвержденных диагнозов более 2 миллионов, к их числу добавилась Италия. Страна вся превратилась в "красную” зону. Впрочем, практически во всей Европе сейчас жесткие ограничения из-за появления нового британского штамма вируса. Его уже выявили в Германии, Италии, Швейцарии, Нидерландах и Дании, а также ЮАР и Австралии - страны по всему миру закрывают с ними транспортное сообщение. В США, Канаде, России, Китае и Великобритании продолжается вакцинация. С 27 декабря ее также начнут во всех странах Европейского союза. К прививкам приступают также в Аргентине - страна получила партию российской вакцины "Спутник V".



