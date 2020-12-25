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Жесткие ограничения и вакцинация в мире
Тем временем число заболевших коронавирусом в мире превысило 79 с половиной миллионов. За сутки зарегистрировано более 662 тысяч новых случаев. Почти половина приходится на Северную и Южную Америку, на втором месте - Европа, на третьем - Юго-Восточная Азия. Уже в восьми странах количество подтвержденных диагнозов более 2 миллионов, к их числу добавилась Италия. Страна вся превратилась в "красную” зону. Впрочем, практически во всей Европе сейчас жесткие ограничения из-за появления нового британского штамма вируса. Его уже выявили в Германии, Италии, Швейцарии, Нидерландах и Дании, а также ЮАР и Австралии - страны по всему миру закрывают с ними транспортное сообщение. В США, Канаде, России, Китае и Великобритании продолжается вакцинация. С 27 декабря ее также начнут во всех странах Европейского союза. К прививкам приступают также в Аргентине - страна получила партию российской вакцины "Спутник V".
В Украине "борьба с российской агрессией" выше борьбы с COVID-19
В Украине же вакцина может появиться не ранее февраля 2021 года. А массовая вакцинация начнется в стране, по расчетам властей, еще через несколько месяцев. При этом общее количество случаев с начала пандемии уже более миллиона. Возможно, ускорить получение вакцины помог бы МИД страны, но у ведомства совсем другие приоритеты. Как заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, первым из ключевых вопросов для ведомства будет "противодействие российской агрессии". Борьбе с пандемией отвели второе место, третьим назвали запуск дискуссионной площадки, где будет обсуждаться вопрос Крыма.
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