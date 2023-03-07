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Жесткие выступления, шоу и призывы к здравому смыслу - Андрей Савиных рассказал, как проходила сессия ПА ОБСЕ в Вене

Провокации в адрес белорусской делегации на Парламентской ассамблее ОБСЕ и не только... Зачем это делается, если все тезисы белорусской стороны все равно были донесены слушателю? И неужели подобные провокации - столь отчаянная работа украинской и прозападной пропаганды? О реальной обстановке на международных саммитах решили узнать из первых уст у Андрея Савиных.

Условно, там было три круга общения. Очень структурированные, рациональные, жесткие выступления были сделаны американской и британской делегациями. Вокруг них наметился хор делегаций, в основном Прибалтики и других малых стран Европы, севера Европы в том числе, которые выступали крайне эмоционально. Причем возникало такое впечатление, что они просто хотят отключить рациональный подход, анализ того, что они говорят, и максимально добавить эмоции, максимально их раскрутить, создать ощущение шоу, экшен. Следом за ними выступал ряд делегаций стран старой Европы. Причем там тоже очень четко прослеживалась разница. Если выступала какая-нибудь партия зеленых из Германии, то по тональности они шли вместе с малыми странами, если выступали представители каких-то консервативных партий Германии, Франции, Италии, то выступления были более сдержанные, более рациональные и по большому счету они призывали к урегулированию, к здравому смыслу. Но другой вопрос, что таких выступлений было немного, и их особо никто не слышал.
Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси

Подробности дипломатических провокаций - на Парламентской ассамблее ОБСЕ и не только. Роль Минска - в глобальном переделе мира, а также что ждет Евросоюз и США и какую повестку готовит Беларусь к сессии Межпарламентского союза - об этом и не только смотрите в авторском проекте Марии Петрашко "Успеть до полуночи" сегодня в вечернем эфире на "Беларусь 1".

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