Жесткие выступления, шоу и призывы к здравому смыслу - Андрей Савиных рассказал, как проходила сессия ПА ОБСЕ в Вене

Условно, там было три круга общения. Очень структурированные, рациональные, жесткие выступления были сделаны американской и британской делегациями. Вокруг них наметился хор делегаций, в основном Прибалтики и других малых стран Европы, севера Европы в том числе, которые выступали крайне эмоционально. Причем возникало такое впечатление, что они просто хотят отключить рациональный подход, анализ того, что они говорят, и максимально добавить эмоции, максимально их раскрутить, создать ощущение шоу, экшен. Следом за ними выступал ряд делегаций стран старой Европы. Причем там тоже очень четко прослеживалась разница. Если выступала какая-нибудь партия зеленых из Германии, то по тональности они шли вместе с малыми странами, если выступали представители каких-то консервативных партий Германии, Франции, Италии, то выступления были более сдержанные, более рациональные и по большому счету они призывали к урегулированию, к здравому смыслу. Но другой вопрос, что таких выступлений было немного, и их особо никто не слышал.

Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси