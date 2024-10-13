Жестокий буллинг маленьких белорусов в Польше - откровения родителей - в рубрике "Катюшин расчет"

Стоит ли удивляться, что и польские школьники транслируют жестокость на своих одноклассников-иностранцев? Белорусские дети, которых родители вывезли в польскую эмиграцию, сегодня подвергаются травле в учреждениях образования от своих одноклассников.

Нетерпимость по отношению к приезжим, видимо, уже доходит до точки кипения. Не реагируют на выпады маленьких поляков ни родители, ни учителя, ни полиция. Буллинг происходит на национальной почве.

Вот он, европейский рай и перемены, за которыми бросились белорусы, а страдают белорусские дети, они как были, так и будут для поляков отпрысками приезжих гастарбайтеров.

Пан или пропал

Дети - отражение общества. А в этом польском обществе очень недовольны тем, что в Польше много приезжих из Восточной Европы. Больше украинцев, но недовольны и присутствием белорусов, кстати, тех, кого в 2020-м так рьяно завозило правительство Дуды и Моравецкого. Инцидентов с избитыми и даже убитыми белорусами становится больше.

Кухня - тоже маленькая площадь. А разговоры на кухне могут быть разными. Повышение цен в стране, инфляция. Кто-то должен быть виноватым. И потом маленький поляк с кухни идет в школу и ретранслирует настроение своих родителей на детей-иностранцев.

"Добрый день. Меня зовут Яна. Я из Варшавы, - рассказывает женщина в телеграм-чате. - Моему сыну 12 лет. Три года назад мы приехали в Варшаву и сразу пошли в 25-ю школу, где сначала по чуть-чуть, потом начался страшнейший буллинг. Мало того, что ребенка били, его в углах разных зажимали, в туалет макали. Когда я приходила в школу, меня уверяли, и учительница заверяла, и директор школы, что мы решаем эту проблему, не переживайте все решится. На самом деле онт не делали ничего, и буллинг становился все хуже и хуже. Дошло до того, что ребенок не просто не хотел идти в школу, у него начиналась истерика, он знал, что сегодня обязательно будут над ним издеваться. Над ним издевались каждый божий день".

Польская статистика беспощадна. Каждый десятый ребенок в стране подвергается травле. Длительной. Изо дня в день.

Люблин потрясла трагедия. 16-летняя девушка Юлия покончила жизнь самоубийством. Ее травили в Сети одноклассники, били. Даже несмотря на поддержку семьи, неокрепшая психика не выдержала.

Теперь польские родители требуют от Сейма изменить законодательство об образовании: ужесточить законы о насилии и запугиваниях в Сети, а еще ввести в школах уроки сочувствия, ибо дети транслируют жестокость. Однако нередко буллинг или травля в польских школах происходят именно по национальному признаку.

"Сначала Познань, потом Варшава, сын, 14 лет, - рассказывает родитель в телеграм-чате о буллинге детей-иностранцев в польских школах. - Все началось с того, что просто гнобили, что белорус и приехал сюда. Долгое время просто обзывали и кривляли. В конечном итоге все свелось к первой драке - разбили бровь. Долгое время я пыталась добиться чего-то. В конечном итоге отучились и поменяли школу. Переехали в Варшаву. Началось все сразу с беседы в туалете с одноклассниками. Итог - порван рюкзак, порвана рубашка, синяк на руке. Снова слезы и так далее..."

"У нас все сложилось в Котовице. Сын. Сначала просто обзывали, не хотели общаться и максимально не принимали, - пишет Александр. - Потом вроде как появилась пара знакомых. Но тут раз - ребенок приходит домой, а у него кровь хлещет из носа, мы - к медикам. Перелом. Признался, что трое поляков просто избили и кричали про Беларусь что-то. Я в шоке, это что 90-е только начинаются в Польше?"

"Варшава. Два мальчика. Долгое время общались только с одним мальчиком в классе. Польский 50 на 50. А я чувствовала, что что-то не рассказывают. Настроение не то, в школу идти рвения никакого. В итоге оказалось, несколько ребят покрепче из класса, поляки, встретили моих около туалета и сказали, что с вами общаться и дружить никто не будет, пока польский не выучите и назвали "жалкими белорусами". Мои так почти 3 месяца ходили, а потом я все это выяснила", - написала Эрика.

"Познань. Дочь, 12 лет. Каждый день просто плачет навзрыд в своей комнате. С женой начали разбираться, ее не пускают поляки просто в класс, типа белорусы пускай учатся в Беларуси или сидят тут около класса на коридоре", - описал ситуацию Олег.

"Очень вовремя мы вас нашли. Пытались во многих группах достучаться до знающих людей, но ответа либо нет, либо администрация группы просто блокирует по непонятным причинам. Столкнулись тоже с издевательствами этими, - рассказывает еще один родитель свою проблему. - Может кому-то будет интересно. Сынок 11 лет. Белосток. По началу вроде все было хорошо, но особо ни с кем не общался (я думал, что барьер языка). Приходит домой каждый день без настроения. Потом начал сам разбирать рюкзак и его прятать. Я почувствовала стойкий запах мочи и забрала рюкзак. После долгих бесед ребенок признается, что поляки-одноклассники втроем его держали, а двое просто перед ним "мочились" в его рюкзак и на все, что в нем лежит. Сын боится идти в школу, потому что эти ребята сказали, что следующим, на кого они будут "мочиться" это будет он. Ужас полный. Поэтому тема очень актуальная".

Это чат родителей-мигрантов. Их дети подвергаются каждодневному жестокому гноблелию со стороны польских сверстников только за то, что они белорусы. Словами дело не ограничивается. Родители фиксируют порчу вещей, избиения, синяки и ссадины.

Этого подростка из Украины избили до больничной койки.

"18 сентября сына избили в коридоре техникума, результат - поломана кость под левым глазом, естественно, кровоподтеки, отечности, глаз не открывается. Техникум не вызвал ни скорой, ни полиции. Они позвонили мне и предложили забрать избитого ребенка", - пожаловался родитель.

Польские учителя и полиция к ситуации равнодушны. Дети - чужие, дети - иностранцы. А школьники четко разделены на наших и ваших, своих и приезжих гастарбайтеров.

"Учителя слушают польских детей, а не наших. Наши дети везде и во всем виноваты", - пишет еще один участник чата родителей-мигрантов.

"Познань, Варшава, Гданьск. Где только ни пробовали. У меня дочь и сын, 11 и 14 лет, плачут по ночам. Уже третий день добиться не могу что и как. Соседка рассказала, что видела, как к дочке приставали старшие ребята - поляки на школьном дворе и пытались "задрать юбку". Да, не спорю, ей хоть и 11, но выглядит она на все 15-16 (ну так уж сложилась)! Я очень переживаю, чтобы не изнасиловали, как бы это ни звучало. У сына все проще - пришел с синяками на руках. Говорит, что упал на футболе, но я же вижу, что кто-то просто сильно держал и давил руки. Самое интересное: у сына на сумке написали краской: "уезжай в свою страну, картофельный". Ну как-то так".

"Познань. Сын 10 лет. Переехали прошлым летом. С первого дня были оскорбления. Потом иногда чуть до драк не доходило. Сын из тех людей, кто себя в обиду не даст. Поэтому польские дети его просто без остановки доставали. Замечания от меня и мужа даже не воспринимали. С одним из булеров сын попал в один класс. Мальчик этот настраивал весь класс против сына. Весь год были обзывания, иногда потасовки. Сын стал очень нервным и агрессивным. Работали с психологами. Все психологи его хвалили, что добрый, умный мальчик. И это такая защита у него в виде агрессии. Школа помогала, но воз и ныне там. Самым полным трешем было то, что самый главный буллер стал обвинять нашего ребенка, а его мама угрожала судами", - делится проблемой еще один родитель.

"Здравствуйте. Меня зовут Инга. Мы из Беларуси, сейчас в Котовице. Очень обрадовалась, когда увидела, что есть все-таки люди, которые решились на это, защитить деток от этого буллинга. Сыну 12, перечислю просто травмы: искривление перегородки, зашита бровь, выбит зуб, - рассказала свою историю еще одна мама. - Мне кажется, особо перечислять не стоит. Но каждый раз, когда били, желали, чтобы сын поскорее вернулся в Беларусь. Как ему сказали: "Либо уезжай, либо каждый раз будет больнее". Школу, конечно, поменяли, но все же, сам факт".

"Сходили в полицию, их сотрудники были в школе. Все свелось к тому, что наш ребенок виноват. Мальчиков якобы как-то наказали, которые его избили. Но как - никто толком объяснить не смог, даже в полиции", - сетует родитель.