Жестокость по отношению к беженцам - подробности инцидента на границе с Латвией

Денис Глебко, официальный представитель Полоцкого пограничного отряда: Женщина и дети говорили, что не могут идти. Нуждаются в медицинской помощи. Направляя оружие в беженцев, они их заставили покинуть территорию Латвии через калитку, которая предназначена для миграции диких животных. С начала года на участке границы нами обнаружено 17 трупов. Бесчеловечное отношение латвийской стороны продолжается ежедневно, и они не останавливаются ни перед чем.