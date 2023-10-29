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Жестокость по отношению к беженцам - подробности инцидента на границе с Латвией

Появились подробности инцидента на границе с Латвией, которые в очередной раз подтверждают: военные этой страны от жестокости перешли к садизму по отношению к беженцам. В нашем распоряжении рассказ той самой женщины, которую с детьми буквально выкинули на территорию Беларуси. Сейчас она в больнице под наблюдением наших медиков.


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Денис Глебко, официальный представитель Полоцкого пограничного отряда: Женщина и дети говорили, что не могут идти. Нуждаются в медицинской помощи. Направляя оружие в беженцев, они их заставили покинуть территорию Латвии через калитку, которая предназначена для миграции диких животных. С начала года на участке границы нами обнаружено 17 трупов. Бесчеловечное отношение латвийской стороны продолжается ежедневно, и они не останавливаются ни перед чем.

Накануне еще два трупа иностранцев обнаружили наши пограничники вблизи латвийского заграждения. Рядом с погибшими была женщина и двое детей. В ходе осмотра найдены документы гражданина Ирана. Для выяснения обстоятельств произошедшего на месте происшествия работала следственно-оперативная группа. И, конечно, белорусские пограничники не оставили в беде женщину и детей - им вызвали скорую помощь.

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