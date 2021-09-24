Жестокость польских силовиков: очередной пострадавший беженец на границе

Польша продолжает вести антигуманную политику в отношении мигрантов! Уголовное дело по факту оставления в опасности возбудил Следственный комитет Беларуси после очередной жестокости польских силовиков. Известно, что беженца (а это 25-летний гражданин Египта) нашли в лесу 19-го сентября, мужчина лежал на земле без сознания. Первую помощь оказали пограничники, а после скорая увезла его в больницу.

Придя в сознание, иностранец рассказал, что в Польше его вместе с друзьями задержали люди в форме, угрожая, насильно выдворили на территорию Беларуси. Произошедшее помнит смутно, чувствовал себя плохо, просил помощи. Увы, но очевидно, что никто помогать беженцам не собирался, поляки попросту выкинули их к белорусской границе. Госпитализировали мигранта в больницу Гродно в тяжелом состоянии с явными признаками переохлаждения, что было крайне опасным для его жизни и здоровья, а промедление хотя бы на час могло привести к летальному исходу.