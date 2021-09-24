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Жестокость польских силовиков: очередной пострадавший беженец на границе
Польша продолжает вести антигуманную политику в отношении мигрантов! Уголовное дело по факту оставления в опасности возбудил Следственный комитет Беларуси после очередной жестокости польских силовиков. Известно, что беженца (а это 25-летний гражданин Египта) нашли в лесу 19-го сентября, мужчина лежал на земле без сознания. Первую помощь оказали пограничники, а после скорая увезла его в больницу.
Придя в сознание, иностранец рассказал, что в Польше его вместе с друзьями задержали люди в форме, угрожая, насильно выдворили на территорию Беларуси. Произошедшее помнит смутно, чувствовал себя плохо, просил помощи. Увы, но очевидно, что никто помогать беженцам не собирался, поляки попросту выкинули их к белорусской границе. Госпитализировали мигранта в больницу Гродно в тяжелом состоянии с явными признаками переохлаждения, что было крайне опасным для его жизни и здоровья, а промедление хотя бы на час могло привести к летальному исходу.
Следователями с привлечением специалиста УГКСЭ по Гродненской области проведен осмотр места происшествия, допрошены потерпевший и свидетели. С целью установления степени тяжести телесных повреждений назначена судебно-медицинская экспертиза. В настоящее время планируется направление просьбы об оказании правовой помощи в компетентные органы Республики Польша. Описанный случай, непринятие мер оказания помощи человеку, находящемуся в опасном состоянии, не единственный. В производстве следователей находятся и другие уголовные дела, возбужденные по фактам обнаружения вблизи государственной границы тел граждан Ирака.
Будет ли ответ от польской стороны, сказать сложно, эта страна уже давно перестала соблюдать международные соглашения. Очевидно, что Польша сделала выбор в пользу эскалации и откровенного геноцида.
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