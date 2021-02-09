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Жестокость силовиков против мирных людей в упор не видит пресса ни в США, ни в Европе

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Но когда западные СМИ освещают события такого же рода у себя дома, то картинка и риторика резко меняется. Показывают лишь бесчинства со стороны демонстрантов, которых там принято называть не "борцами за свободу и демократию", а внутренними террористами.

Мария Петрашко

продолжит тему

(видео).

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