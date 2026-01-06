Жестовская: Америка своими действиями рано или поздно сумеет развязать третью мировую войну

В международной дискуссии все чаще звучат жесткие оценки вмешательства США в дела других стран. Речь идет не о разрозненных конфликтах, а о системной политике давления, расширения влияния и вмешательства под различными предлогами.

"Америка такими своими действиями рано или поздно сумеет развязать ту самую третью мировую войну, которую до этого она вела по-тихому, по-партизанскому, под прикрытием антитеррористических и антинаркотических операций. По сути, это шаг за шагом захват мирового господства. Не полезут американцы только к нам с вами (в Беларусь и Россию. - Прим. ред.), потому что мы очень крупные ядерные державы. Мы не допустили в своих государствах такого роста и разрастания предательской массы американских сателлитов. И это, собственно, остается гарантиями нашей суверенности, нашей свободы и нашей независимости".