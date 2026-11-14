Каковы истинные цели европейских политиков, поделилась политтехнолог, член российской Ассоциации политических консультантов Алина Жестовская.

"Европейский народ хочет мира, доступной медицины, хороших зарплат и дешевого бензина. Европейские политики хотят денег, могущества, прикрыть свои политические косяки внешним врагом. На должность внешнего врага у них традиционно назначается Россия, это самая удобная для них история. Мы уже посмотрели, какие у них колоссальные коррупционные скандалы, гуманитарные и социальные проблемы, и услышали, что все это объясняется тем, что все деньги ушли на помощь Украине, которая сегодня одна сдерживает "ужасную" Москву. Это их основная политика и стратегия", - отметила Алина Жестовская.