Выбирать президента Украины должен народ Украины. Запад помог с принятием решения, и мы видим последствия. Таким мнением с "Первым информационным" поделился российский эксперт.

Алина Жестовская, политтехнолог, член Российской ассоциации политических консультантов:

"Александр Григорьевич Лукашенко - очень опытный политик и лидер, который многое в своей политической карьере видел. И, несмотря на то, что жесткие заявления Трампа, которые в очередной раз прозвучали в адрес Зеленского, могли быть восприняты позитивно. Но, Лукашенко абсолютно прав. Выбирать президента Украины должен украинский народ".

К чему приводит ситуация, когда президента фактически назначают внешние, западные игроки, создавая для этого все условия, мы наглядно наблюдаем сегодня, подчеркнула эксперт.

"Хочется верить, что следующий украинский лидер в ходе своей предвыборной кампании честно заявит о реальных планах и открыто покажет, чьи силы за ним стоят. И самое главное - хотелось бы услышать, что за ним стоит народ Украины и интересы суверенного государства", - отметила Алина Жестовская.