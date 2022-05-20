Жигон о важности сохранения исторической памяти в проекте "Скажинемолчи"

Отношение к спецоперации России в Украине, борьба за умы людей и геноцид советского народа в годы Великой Отечественной - эти и другие темы обсуждали 20 мая в студии программы "Скажинемолчи" с сербской актрисой и режиссером Иваной Жигон. После ее постановки "Белые журавли", которая привлекла широкое внимание общественности, в Сербии возродили традицию празднования Дня Победы. Тогда, в 2013-м, смелый гражданский поступок поддержала молодежь, ветераны, участники партизанского движения. Мюзикл "Белые журавли" фактически дал толчок к возрождению традиций, повернув к истокам целую нацию.