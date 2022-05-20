3.68 BYN
Жигон о важности сохранения исторической памяти в проекте "Скажинемолчи"
Отношение к спецоперации России в Украине, борьба за умы людей и геноцид советского народа в годы Великой Отечественной - эти и другие темы обсуждали 20 мая в студии программы "Скажинемолчи" с сербской актрисой и режиссером Иваной Жигон. После ее постановки "Белые журавли", которая привлекла широкое внимание общественности, в Сербии возродили традицию празднования Дня Победы. Тогда, в 2013-м, смелый гражданский поступок поддержала молодежь, ветераны, участники партизанского движения. Мюзикл "Белые журавли" фактически дал толчок к возрождению традиций, повернув к истокам целую нацию.
Внешние силы пытаются нарушить стабильность всего славянского мира. Запад на протяжении многих лет нес разрушение, прикрываясь мнимой "демократией", отметила Ивана Жигон. Гостья также рассказала о творческом пути, роли искусства и сотрудничестве с белорусскими коллегами. Полный выпуск программы "Скажинемолчи" доступен на YouTube-канале и на сайте Белтелерадиокомпании.
