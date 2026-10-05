Жилье, выплаты и старт карьеры: что дает выпускникам первое рабочее место

Молодежь - это будущее нации, политика нашего государства направлена именно на поддержку и развитие юных белорусов. Один из важных бонусов - гарантия первого рабочего места в нашей стране для выпускника без опыта, когда так важно именно этот опыт и наработать для своего профессионального пути.

Около 60 тыс. молодых специалистов приступили к работе по распределению в 2026 году. Это не просто рабочее место, а финансовые бонусы, решение жилищного вопроса и многое другое.

В топе - сфера услуг по временному проживанию и питанию, области, связанные с информацией, связью, IT-технологиями. Но особое внимание тем, кто делом своей жизни выбрал медицину.

Молодой специалист Дария - выпускница стоматологического факультета Минского медуниверситета - училась на бюджете. По распределению работает в клецкой стоматологии. Любимое дело помогло и в решении бытовых вопросов, но еще подарило повод для личного счастья.

Мария - врач-гинеколог, училась в Витебском медуниверситете. По распределению - в Клецке. Впереди доверие пациенток и ежедневная ответственность за самое важное - здоровье женщин и будущих мам.

Мария Найден, врач-акушер-гинеколог УЗ "Клецкая ЦРБ":

"Я попала в медицину благодаря бабушке, это было ее желание всегда, может быть, еще со школы самой ранней. Она всегда мечтала, чтобы ее внучка была врачом. Оттуда как-то такое желание у меня возникло, я поддержала, начала готовиться к университету, поступила в хороший университет".

Безусловно, жилищный вопрос на старте - ключевой. И именно арендные квартиры стали ответом на востребованный запрос, в том числе и для молодых специалистов.

Виктория Корончик, председатель первичной профсоюзной организации УЗ "Клецкая ЦРБ"

"Администрация Клецкой центральной районной больницы обращается с ходатайством в Клецкий районный исполнительный комитет, который решает вопрос обеспечения молодых специалистов и вообще медицинских работников жильем. В 2026 году предоставлены 3 арендные квартиры. Также в этом году планируется предоставление арендного жилья, предоставление 3 квартир для медицинских работников со средним медицинским образованием".

За молодым специалистом закрепляется опытный наставник. Справиться с реальной практикой в одиночку тяжело даже отличнику.

Олег Близняк, заведующий психонаркологическим отделением УЗ "Слуцкая ЦРБ":

"В этом году к нам пришли 3 молодых специалиста, из них одна семейная пара. Уделяется большое внимание как со стороны заведующей, естественно, это помощь именно в рабочих моментах, в каких-то интересных случаях клинических. Берем их, рассказываем, показываем все".

Молодой психиатр Янина училась в Гродненском медуниверситете. К слову, не скрывает, поступила не с первого раза. В медицинский огромный конкурс и высокие баллы, но стремление победило. До поступления занималась на подготовительных курсах. Воспользовалась целевым направлением. Сейчас помогает юным пациентам.

Янина Чирук, детский психиатр-нарколог УЗ "Слуцкая ЦРБ":

"Училась в 10-11 классах. Это был специализированный класс по биологии, химии. Я поняла, что меня интересует больше психология, психиатрия. Узнала, что у нас в Беларуси есть единственный университет, где есть медико-психологическое дело, факультет, решила поступать туда. Я знала, что хочу быть именно психиатром детским, потому что мне очень нравится работать с детьми".

Для тех, кто начинает свой профессиональный путь в бюджетных организациях, предусмотрены и ежемесячные стимулирующие выплаты. Размеры доплат зависят от конкретной сферы. Например, в системе Минздрава - 20-50 % от оклада.

Но самое главное - поддержка старшего поколения и желание работать. Из года в год существенный процент на рынке труда именно молодежи. Только в прошлом году от общей численности занятого населения молодые белорусы составили 18 %.