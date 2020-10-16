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Жилье будут строить в небольших населенных пунктах
Жилищное строительство сохраняет прежние темпы. По итогам года стройотрасль выйдет на немногим более 4 миллионов квадратов по стране. Ориентиры накануне подтвердило правительство. Глава Кабмина Роман Головченко провел своего рода ревизию проблем строительной сферы на базе столичного "Керамина".
Экономика профильных организаций, обновление базы стройтрестов, рассредоточение новостроек за МКАД - таков пятилетний план. В нем и новый инвестиционный спецфонд, и полноценная ипотека. Все детали совещания - у Антона Малюты.
Рассказывает Антон Малюта.
"Керамин" - один из столичных промышленных флагманов и самых узнаваемых брендов за рубежом. Туда, кстати, идет две три продукции. Чем богаты - хорошая возможность изучить в большом фирменном магазине. Конечно, здесь премьер интересуется не только ассортиментом, но и положением дел на самом предприятии.
К слову, экспорт - одна из важнейших тем для отрасли, ее обсуждали на совещании уже после небольшой экскурсии. Конечно, пандемия немного подкосила показатели – 96 % к уровню прошлого года. Основной рынок по-прежнему Россия. Там же и реализуем важные проекты: возведение целых кварталов в Воронеже, а также Калужской и Ленинградской областях. Ну а чтобы показывать высокий уровень и дальше, нужно оптимизировать работу строительных организаций.
А теперь о том, что касается каждого потребителя. Премьер называют главную задачу - жилье должно быть доступным для всех категорий граждан. Кстати, в этом году с господдержкой возведут более миллиона квадратных метров. Таких все больше будет появляться в городах-спутниках: очередникам предложат построиться в небольших населенных пунктах около областных центров или столицы.
Отметим, темпы возведения жилья в Беларуси растут - за 8 месяцев плюс 5 % к уровню прошлого года. В лидерах Минск - сегодня здесь строятся 146 домов. Столичных жителей ждут и в Смолевичах. Совсем скоро в городе-спутнике появится школа и два детских сада.
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