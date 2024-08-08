Жилищные облигации стали ловушкой, в которую попадали белорусы, мечтающие обзавестись жильем

Степень готовности одного объекта составляла порядка 58 %, второй объект имел степень готовности 44 %. Были проведены сразу обследования всех зданий на предмет строительной надежности и готовности. Также данным указом был определен проектный институт, который разрабатывал проектную документацию по завершению строительства - это Минскпроект, генподрядная организация указана, определена - это ООО "Строительство № 4". После проведения обследования при параллельном проектировании строительства уже в 2019 году мы вышли на строительство данных домов. Ввиду большой степени готовности данного дома в 2020 году, согласно нормативным срокам, в октябре месяце нами был введен этот дом в эксплуатацию. В итоге было построено порядка 20 тыс. квадратных метров жилья, 241 квартира была передана дольщикам, которые строились в данном доме.

Дмитрий Сивец, директор УКС Советского района г. Минска