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Жилищные облигации стали ловушкой, в которую попадали белорусы, мечтающие обзавестись жильем

Жилищные облигации стали ловушкой, в которую попадали белорусы, мечтающие обзавестись жильем

Ловушка, в которую попадали белорусы, мечтающие обзавестись жильем, - это жилищные облигации, ценные бумаги, которые подтверждают, что их владелец внес определенную сумму на строительство конкретного количества квадратных метров. Дело в том, что их номинальная цена была в разы меньше той, по которой их покупали. В случае банкротства люди оставались у разбитого корыта. Помните злополучные долгострои "Тамбаза" на столичной улице Тургенева? Компания так и не достроила 2 последних дома, хотя все жилищные облигации реализовала. Да, руководитель понес заслуженное наказание, но объекты пришлось достраивать государству. Иначе крыши над головой так никто и не увидел бы.

Степень готовности одного объекта составляла порядка 58 %, второй объект имел степень готовности 44 %. Были проведены сразу обследования всех зданий на предмет строительной надежности и готовности. Также данным указом был определен проектный институт, который разрабатывал проектную документацию по завершению строительства - это Минскпроект, генподрядная организация указана, определена - это ООО "Строительство № 4". После проведения обследования при параллельном проектировании строительства уже в 2019 году мы вышли на строительство данных домов. Ввиду большой степени готовности данного дома в 2020 году, согласно нормативным срокам, в октябре месяце нами был введен этот дом в эксплуатацию. В итоге было построено порядка 20 тыс. квадратных метров жилья, 241 квартира была передана дольщикам, которые строились в данном доме.
Дмитрий Сивец, директор УКС Советского района г. Минска

Чтобы подобное не повторялось, Комитет госконтроля предложил запретить эмиссию жилищных облигаций. С 2021 года жилье в основном строится долевым способом.

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