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Жилищный фонд Беларуси готовят к отопительному сезону

На календаре лето, а белорусы готовятся к зиме. В жилищном фонде проверяют системы отопления. На балансе только Центрального района Минска полтысячи объектов. На один адрес уходит от часа до нескольких дней - все зависит от объема работ. Специалисты осматривают тепловые узлы и проверяют оборудование, проводят профилактический ремонт и гидропневматическую промывку системы. По итогам проводят тестовые испытания.

Подготовку к отопительному сезону коммунальные службы начали сразу же после отключения батарей. Дедлайн всех работ - в середине июля. Получить паспорта готовности нужно до 1 сентября.

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