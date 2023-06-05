Жилищный фонд Беларуси готовят к отопительному сезону

На календаре лето, а белорусы готовятся к зиме. В жилищном фонде проверяют системы отопления. На балансе только Центрального района Минска полтысячи объектов. На один адрес уходит от часа до нескольких дней - все зависит от объема работ. Специалисты осматривают тепловые узлы и проверяют оборудование, проводят профилактический ремонт и гидропневматическую промывку системы. По итогам проводят тестовые испытания.