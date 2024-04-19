Жильцы Новой Боровой уже смогли получить чистую воду, но, как оказалось, за ее качество пока никто не отвечает

Ситуация с качеством воды в жилом квартале Минска "Новая Боровая" сегодня улучшилась.

Напомним, всюнеделю жители района жаловались на ржавую воду. Был оперативно организован подвоз питьевой. Как заявили в Минском облисполкоме, для решения проблемы создали специальный штаб из сотрудников госорганов. Корреспондент АТН Алена Лешкевич рассказала о том, как вывели район на чистую воду.

Уже с понедельника, 15 апреля, жильцы Новой Боровой стали жаловаться на качество воды в кранах. Во вторник ситуация еще больше ухудшилась. Жидкость стала похожей на чай. Также в ней были различные примеси.

"С вечера понедельника из-под крана стала литься вода цвета черного чая. С примесями и с песком. Ситуация за эти дни то ухудшалась, то улучшалась. Когда в промежутках шла более чистая вода, мы использовали ее для душа", - рассказала Марина, жительница Новой Боровой.

Для решения проблемы был создан специальный штаб. В чатах появилась информация о том, что причину устраняют. Но для ее разрешения, как оказалось, понадобилось четыре дня. Сегодня вода хоть на вид и чистая, но заключения экспертизы о пригодности ее в пищу еще нет.

Всю неделю жильцы использовали воду из машин. Был оперативно организован ее подвоз. Еще сегодня те, кто опасается пить воду из-под крана, пользуются автовозом.

Так что же произошло? Откуда взялась ржавчина? Обратились за комментарием в Минскводоканал. По словам специалистов организации, Боровая находится на балансе у частной компании "А100 Комфорт", которая и должна отвечать в том числе за воду в своем квартале. В близлежащих районах качество жидкости в трубах соответствует нормам.

Качество воды в пределах границ ответственности нашего предприятия соответствует нормам законодательства. Мы в свою очередь увеличили периодичность отбора проб воды и постоянно мониторим ее качество. Решение этого вопроса лежит в компетенции "А-100 Комфорт". В соответствии с законодательством они должны проводить все работы, профилактические в том числе: своевременную промывку сетей, которые находятся на их обслуживании и балансе. Сергей Майсюк, начальник диспетчерской службы УП "Минскводоканал"

Ситуацию прокомментировали и руководители компании-застройщика. По их словам, они обследовали все трубопроводы - никаких аварий в их сетях нет. Откуда пошла ржавчина - неизвестно. Примеси - с внешней стороны, по мнению представителей частной компании. И начались точечно проблемы еще две недели назад. Тогда они и стали бить тревогу. Но их задача - строительство.

Компания "А-100 Комфорт" не является эксплуатирующей организацией системы водопровода. Соответственно, за сам носитель и воду отвечает только водоканал. У каждого жителя Новой Боровой есть индивидуальный договор с водоканалом. Так вот за качество воды отвечает водоканал. Наша задача - устранение последствий, чем мы сейчас и занимаемся. Надежда Трофимова, директор компании-застройщика жилого комплекса "Новая Боровая"