Жировичский монастырь готовится отметить большой юбилей - 500 лет

Это один из духовных центров Беларуси, о котором знают далеко за пределами страны. А местную икону Божьей Матери почитают и православные, и католики. Накануне значимой даты в обители проводятся масштабные подготовительные работы.

Реставрируют древние корпуса, обустраивают целебные источники. Готовятся встречать и многочисленных паломников. О жизни духовного центра Юрий Карнелович.





В этом месте сама Божья Матерь явила свою икону и являет свое присутствие по сегодняшний день

Студент духовной семинарии Евгений Жук историю Жировичского монастыря изучил до мельчайших подробностей. То обстоятельство, что именно на этом месте пять веков назад явился образ Божьей Матери, сыграло определяющую роль в судьбе молодого человека. Он поступил в семинарию, которая действует при обители.

Евгений Жук, студент Минской духовной семинарии:

"Очень важно находиться в том месте, где сама Божья Матерь явила свою икону и являет свое присутствие по сегодняшний день. Мы как студенты чувствуем это. Мы живем в этом и, по словам нашего почетного Патриаршего Экзарха, дышим этим воздухом вечности, чтобы потом поделиться им же со своей будущей паствой".



Жировичская обитель - место уникальное для Беларуси

Здесь на протяжении 500 лет хранится чудотворная икона, которая явилась местным пастухам. Затем была утрачена и через несколько лет ее вернула Божья Матерь. На этом месте был построен мужской монастырь, который за всю свою многовековую историю ни разу не закрывался.

Поклониться святыне в Жировичи ежегодно приезжают тысячи верующих

Кроме молитвы у чудотворной иконы, люди берут и освященную воду.По преданию, после явления Божьей Матери в округе появилось множество источников. Вода в них считается целебной, поэтому окунуться сюда приезжают паломники со всей Беларуси.

Сегодня Жировичский монастырь является не только духовным, но и образовательным центром Беларуси.

В семинарии собраны сотни уникальных исторических книг и летописей, которые рассказывают о просветительской работе местных монахов.

Торжества по случаю 500-летия Жировичского монастыря пройдут в мае

Торжества по случаю 550-летия обретения чудотворной иконы Жировичской Божьей Матери и 500-летия святой обители пройдут в мае этого года. А накануне здесь презентовали книгу, посвященную монастырю. Автор игуменья Гавриила, сама родом из Жировичей. Она объединила в своей работе древние письменные источники, предания и воспоминания местных жителей.

В Жировичском монастыре презентовали книгу о 500-летней истории обители

Игуменья Гавриила, настоятельница Гродненского Свято-Рождество-Богородичного женского монастыря:

"Она направлена на простого человека, чтобы каждый читатель смог прочувствовать сердце книги. Она и писалась с сердцем, любовью, благодарностью к братьям и сестрам, которых я знала раньше".