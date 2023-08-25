"Жировичскую" серию программы "Сіла веры" смотрите 25 августа на "Беларусь 3"

Несмотря на строительно-ремонтные работы, жировичская территория по-прежнему принимает тысячи паломников, которые приезжают со всех уголков Беларуси и из-за рубежа, чтобы почувствовать особый настрой обители и помолиться у главной святыни Жировичской иконы Божией Матери. Живут Жировичи и большими форумами. В майские дни здесь пышно отмечают явление чудотворного образа Богородицы Жировичской.



Икона благословляет и Всебелорусский крестный ход, который во второй раз стартует из Свято-Успенского Жировичского монастыря, более того, список образа становится во главе колонны паломников крестного хода.