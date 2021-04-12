В Калинковичах к вводу готовится первый электродом

Разница в стоимости отопления в три раза. К таким выводам пришли при строительстве электродомов в Калинковичах. Сейчас к вводу готовится первый такой дом, уже планируется строительство квартала многоэтажек нового формата.

За последние 10 лет в городе построено 3 квартала из многоквартирных домов. Стремительно развивается индивидуальное строительство. За этот же период в Калинковичах активно начали возводить более 500 частных домов. В прошлом году выделили еще 114 участков. Сейчас на очереди для получения участков порядка 130 желающих. Это показатель возможностей людей строиться и желания обустраиваться именно на своей земле.